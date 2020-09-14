原标题：新闻分析：俄白总统会晤三大看点

新华社北京9月14日电 新闻分析：俄白总统会晤三大看点

新华社记者董龙江

俄罗斯总统普京和白俄罗斯总统卢卡申科14日将在俄著名旅游城市索契举行会晤。这是卢卡申科在白俄罗斯总统选举后、国内大规模抗议尚未平息的情况下第一次出国访问。此次会晤备受舆论关注，但俄白双边关系特别是两国一体化建设能否在此次访问后取得系统性推进，还有待观察。

联手对抗西方国家施压

作为独联体框架下最为亲密的盟友和战略伙伴，俄白两国从来都坚定地相互支持反对外来干涉和制裁。

白俄罗斯发生抗议游行一个多月来，俄罗斯多次表达支持白局势实现正常化、反对外部势力干预白内部事务的立场。日前，在莫斯科会晤到访的美国副国务卿比根时，俄外长拉夫罗夫警告美国和欧盟“不要以任何形式”干涉白俄罗斯内政，包括公开号召举行反政府示威游行。

卢卡申科此次工作访问的另一个背景是，受到所谓“俄反对派人士纳瓦利内中毒事件”的影响，俄罗斯和西方特别是德国的关系近段时间再次遭到严重冲击。俄德两国的大型合作项目“北溪-2”天然气管道建设面临中断的风险。俄罗斯《生意人报》网站刊登的文章说：“围绕纳瓦利内的故事正在演变为俄罗斯与西方关系中一场新的系统性危机。”

适时推进俄白两国一体化进程

克里姆林宫网站在宣布卢卡申科即将来访的消息中说，两国总统在会谈中将特别关注双方在经贸、能源与人文领域大型合作项目的落实情况以及推动在联盟国家框架下的一体化进程。

卢卡申科访俄前夕在明斯克接受俄罗斯媒体集体采访时表示，白俄罗斯准备继续推进与俄罗斯的一体化建设。他还强调，所有与两国一体化建设相关的机制必须切实发挥作用。

不可否认的是，由于双方一直以来存在的各种分歧，俄白联盟建设困难重重，推进速度缓慢。白俄罗斯要求成立一个两国彼此地位平等的联盟；而俄罗斯则希望形成更加深入的全方位一体化，这使得白俄罗斯担忧自己在一体化过程中有可能被俄罗斯“吞并”。

分析人士认为，此次俄白总统索契会晤后，两国有望采取更加积极的态度来协调解决一体化进程中积压的矛盾和现实问题，但联盟国家建设能否从此取得实质性突破还有待时间检验。

积极奉行独联体国家优先政策

从今年7月斡旋阿塞拜疆和亚美尼亚的突发边境武装冲突，到如今推动白俄罗斯问题的解决，俄罗斯一如既往地积极介入独联体事务，一以贯之地执行优先巩固与独联体国家传统关系的外交政策。

冷战结束后，俄罗斯曾以为迎来了融入西方的历史机遇，时任总统叶利钦一度推行“全面西倾”的对外战略，而与大部分独联体国家关系渐行渐远。事实很快证明，加入西方只是一厢情愿，西方国家从来就没有因冷战结束而停止全面遏制俄罗斯。

普京出任总统后，重新将发展与加强和独联体国家的关系作为俄罗斯外交政策的优先方向，努力将独联体国家打造成与西方国家进行地缘政治博弈的战略屏障。

白俄罗斯东接俄罗斯、西靠波兰，其独特的地理位置让它成了俄罗斯抵御北约和欧盟“双东扩”的西部前沿。分析人士指出，帮助白俄罗斯稳定局势，从而促使白俄罗斯和俄罗斯建立更加紧密的联盟关系，这符合俄罗斯的战略安全利益。

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