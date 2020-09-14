原标题：希土油气争端难解 希腊欲购军舰战机

希腊与土耳其围绕东地中海油气开采权的争端令两国关系持续紧张。土耳其11日宣布将于12日至14日举行新一轮军演，希腊则于12日宣布将购买一批军舰、战机。

【“最大规模”】

希腊总理基里亚科斯·米佐塔基斯12日说，希腊计划购买18架法国“阵风”战机，以替代老化的“幻影-2000”战机，还将购买4架海军直升机和4艘多用途护卫舰。武器方面，希腊将采购反坦克武器、鱼雷、制导导弹。此外，希腊军队今后5年将多征召1.5万名士兵，投入资源加强国防工业建设和网络攻击防务。

米佐塔基斯当天在希腊北部城市塞萨洛尼基就国家经济发表一年一度的讲话时宣布上述计划。法新社报道，这可能是希腊近20年来最大规模的一次军购计划。

法新社说，希腊上次宣布同等规模的军购计划是在本世纪初，当时与德国、美国、俄罗斯的军工企业达成或洽谈采购合同。举办2004年夏季奥林匹克运动会后，希腊政府财力不足，大部分采购计划搁置。其中部分采购计划因贪腐贿赂丑闻遭议会调查。两名涉事前任国防部长入狱。

对于希腊购买“阵风”战机计划，法国国防部长弗洛朗丝·帕利表示欢迎，她说希腊是购买“阵风”的第一个欧洲国家。

法国、希腊媒体报道，本月10日在法国科西嘉岛举行的一场地中海欧洲国家领导人峰会上，希腊总理米佐塔基斯与法国总统埃马纽埃尔·马克龙敲定买卖“阵风”战机事宜。

土耳其与希腊、塞浦路斯的油气争端由来已久，近期局势升级。土耳其去年11月与获得国际社会承认的利比亚民族团结政府就两国在地中海边界线达成一致。依据两国划定的界线，土方可进入与塞浦路斯、希腊有争议海域勘探。塞浦路斯、希腊、埃及不认可这份协议。今年8月6日，希腊与埃及就海上边界线达成协议，土方同样不认可两国协议。土耳其8月10日派遣船只在小型舰队护卫下勘探争议海域。希腊、土耳其8月下旬分别在东地中海举行军演。此外，希腊、塞浦路斯、法国和意大利的军舰和战机8月底联合演练。

【僵持不下】

本月11日，土耳其宣布将于12日至14日在土耳其与塞浦路斯之间海域举行实弹演习。

希腊总理米佐塔基斯12日谴责土方在爱琴海挑起事端，威胁整个地中海的和平。他说希腊过去数年经济衰退，缺少资金武装军队，“现在重整军队的时候到了”。

米佐塔基斯本周还在英国、德国、法国主流报刊上发表文章，重申希腊立场：“我们愿意（与土方）对话，但不是在被枪指着的情况下。”

希腊、土耳其均为北大西洋公约组织成员，米佐塔基斯8月抱怨北约“不愿插手”的做法“非常不公平”。

法国则力挺希腊。马克龙先前敦促土方“不要越过红线”。埃尔多安则于12日喊话希腊不要做出错误举动；同时回应马克龙：别在土耳其面前“捣乱”。

美国国务卿迈克·蓬佩奥12日到访塞浦路斯，表示对土耳其在东地中海的行为“深感忧虑”，希望地区内国家以外交手段化解纷争。

塞浦路斯国防部当天宣布，两艘美国特种海军舰艇将参加塞浦路斯国民警卫队12日至20日举行的军事演习。

俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫8日为庆祝俄塞建交60周年访塞时说，俄方愿推动塞方与土方对话。

欧洲联盟外交与安全政策高级代表何塞普·博雷利先前说，如果土耳其不愿对话，那么欧盟可能在本月晚些时候的峰会期间形成一份针对土耳其的制裁清单。土耳其与塞浦路斯没有建交。土方先前在塞浦路斯东西两侧海域分别钻探油气井，招致欧盟制裁。（郭倩）（新华社专特稿）

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