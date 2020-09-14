菅义伟击败另外两名候选人 成功当选日本自民党总裁

人民网东京9月14日电（李沐航）现任安倍政府内阁官房长官菅义伟于9月14日下午在日本自民党总裁选举中击败该党政务调查会长岸田文雄和原自民党干事长石破茂，成功当选新一任自民党总裁。

菅义伟以377票成功当选新一任自民党总裁。（日本自民党官网视频截图）

通过自民党事务局工作人员的最终统计，菅义伟获得377票；岸田文雄获得89票；石破茂获得68票。菅义伟广泛获得自民党国会议员及各都道府县代表支持，最终以明显优势当选新一任自民党总裁。

菅义伟以377票成功当选新一任自民党总裁。（日本自民党官网视频截图）

由于自民党在议会中占有多数席位，所以菅义伟获选自民党总裁几乎可以肯定将成为下一任日本首相。据了解，新一任日本首相的任期到2021年9月届满。在剩下一年的时间里，则需要一个能够延续“安倍政策”、实现平稳过渡的首相。菅义伟曾在9月2日宣布参加竞选的记者会上强调继承“安倍路线”，同时推动降低手机相关费用、吸引外国观光客访日等政策。他说：“决不能停止安倍政权推进改革的步伐。”

日本自民党“总裁选举2020”投票现场。（日本自民党官网视频截图）

日本内阁官房长官菅义伟在自民党“总裁选举2020”现场投票。（电视直播视频截图）

菅义伟是日本二战后任期最久的内阁官房长官，是安倍晋三的亲密“战友”，也是“安倍路线”的制定者、推进者。他被视为“安倍内阁”的头号助手，主张继承和推进“安倍路线”，把打破中央省厅的垂直分割等作为政策重点。对此，日本《读卖新闻》把菅义伟、岸田文雄和石破茂对“安倍路线”的立场分别总结为“继承”“修正”和“转换”。

日本自民党“总裁选举2020”（日本自民党官网视频截图）

从日本国内舆论看，菅义伟的“继承”路线在当前日本国内外形势下，既与党内主要派系希望避免政治空白、实现平稳过渡的要求一致，也契合一般民众求稳的心理。因此，自民党几大派系纷纷支持菅义伟，希望实现平稳过渡的同时，通过施展自身影响力从中得利。而在8日的自民党总裁候选人联合记者会上，菅义伟也再次强调会继承并继续推进安倍晋三制定的政策。

日本自民党“总裁选举2020”会场外，大量日本媒体进行现场报道。（暮雨 摄）

虽然菅义伟曾针对在自己执政时会否受到支持派系左右的问题明确表示：“我并不是由几大派系联合选出来的，而是因为根据自己的判断，才最终决定参加自民党总裁选举。”但菅义伟实际上是在自民党5个派系即细田派、麻生派、竹下派、二阶派以及石原派的支持下获选。所以，接下来“菅政权”是否能够延续“安倍政权”方针且自主推行新政策，成为各界关注的焦点。

(责编：刘叶婷、杨牧)