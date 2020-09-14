太和文明论坛聚焦四个主题 促进世界和谐健康发展

人民网讯 9月12日，第四届太和文明论坛在线上落幕。7天里，来自中国、美国、俄罗斯、英国、日本、德国、澳大利亚、新西兰、塔吉克斯坦、柬埔寨等国的130多位专家学者先后参加了国际关系、教育文化、前沿科技、青年对话四个分论坛的交流研讨，累计参会人次400多人。尽管各方与会嘉宾在相关议题中的立场、观点不尽相同，但也在阐释与倾听中增进了对彼此的认知与理解。

推动中美关系早日回归正轨，符合中美两国的根本利益和世界发展大势。在国际关系分论坛上，与会嘉宾围绕“中美关系及其对世界的影响”这一主题展开讨论，并达成六点基本共识：一是中美关系是世界上最重要的双边关系，维护中美关系稳定事关两国和世界各国人民的福祉，事关世界的和平与稳定。二是中美对抗对两国和世界都是灾难，要防止中美关系滑向危险的境地，并采取一切必要措施促使中美关系重回健康、稳定、正确的轨道。三是中美两国要通过对话解决问题，对话是解决分歧明智的选择，是建立互信的正确途径，是减少误判的最佳方式，不谈是解决不了问题的。四是中美双方都要采取措施，管控分歧，要以理性务实的态度来处理分歧，不能人为制造和扩大分歧，要牢牢把握两国关系正确的方向，确保中美关系不失控、不脱轨。五是中美要寻求合作，特别是在当前情况下，双方要在共同抗击新冠肺炎疫情方面进行合作，要在疫后经济恢复方面进行合作，同时也要在解决全球和地区热点问题上进行合作。六是要防止中美关系对第三方造成消极影响，特别是迫使第三方选边站队，这是其他国家不愿意看到也不愿意做的事情。

数字技术发展和全球化进程，是孕育具有新型能力图谱的未来职业人才的时代沃土。在教育文化分论坛上，各国嘉宾围绕“构建未来人才职业图谱”这一主题进行了深入探讨。与会者一致认为，建立职业资格框架是多数职业教育发达国家的通行办法，也是中国职业教育改革的重要方向。疫情与新技术叠加作用，促进了全球经济变化和产业调整，也催生了职业教育的新一轮改革。为了适应改革需求，各国职业教育应相互学习、彼此借鉴、加强合作，为此与会各方将在未来持续共享合作信息、共创合作机会、共赢发展机遇。

全球生物安全威胁从来没有像今天这样令人痛定思痛，人类对生命科技和公共卫生创新管理机制的需求从来没有像今天这样迫在眉睫。参加前沿科技分论坛的各国生物医学、生物安全、数字与信息科技、社会伦理与治理等领域的专家和企业界代表，围绕“用新兴科技和创新机制维护全球生物安全”这一主题进行了深入的交流探讨。与会专家认为，为应对生物安全威胁与挑战、提高生物安全治理能力，不仅要借助科技的力量，更要从思维、理念着手，改变人们的想法和行为模式，从根本上处理好人与人、人与自然之间的关系，以系统化的认知和解决方案应对人类所面临的生物安全问题。虽然天灾难以完全避免，但各国通过协作互助、利用好现代科技、创新完善治理机制，就一定能更好地与自然相处，并促进人类社会的和谐与发展，为未来迎接一切挑战做好准备。

青年是推动数字技术发展的生力军，也是应对全球挑战的重要力量。当前，国际关系充满不确定性，科技革命日新月异，全球挑战日益增多，如何更好地激发青年的创造力与活力，摒弃偏见、加强合作，共同应对人类面临的问题是当下的一项重要课题。在青年对话分论坛上，来自学界与企业界的各国青年专家代表，聚焦疫情影响下的教育变革和困扰全人类的气候变化问题展开了充分的讨论。与会者认为，疫情的全球肆虐给人类敲响了警钟，并促使世界通过理念创新和技术进步推动各领域变革。在全球环境恶化、世界格局变幻、科技革命进程加快之际，青年作为人类的未来，应积极拥抱数字时代，砥砺奋进、主动作为、携手努力、久久为功，为建设人类命运共同体，促进世界和谐健康发展做出应有贡献。

(责编：徐祥丽、常红)