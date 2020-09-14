原标题：热带风暴“萨莉”来袭 美国南部严阵以待

美国国家飓风研究中心12日说，热带风暴“萨莉”目前中心位于该国南部佛罗里达州以西海面，14日晚些时候或发展为一级飓风，届时墨西哥湾北部美国沿海地区将遭遇强风暴雨和洪水侵害。

据美国国家飓风研究中心观测，热带风暴“萨莉”12日下午给佛州南部带来强风暴雨，最大持续风速达65公里每小时，阵风时速更高。当天晚间，“萨莉”中心位于佛州南部城市那不勒斯以西70公里左右、密西西比河口东南偏东约735公里，目前以每小时13公里的速度朝西北偏西方向缓慢进入墨西哥湾。

美国国家飓风研究中心说，墨西哥湾北部沿海地带14日起或迎来危险的风暴潮，15日早些时候将进入飓风天气。路易斯安那、亚拉巴马至佛州沿线目前已被纳入飓风观察区。

路易斯安那州州长约翰·贝尔·爱德华兹12日晚些时候宣布进入紧急状态，呼吁居民严阵以待。路州新奥尔良地区政府发布强制疏散令，要求民众离开堤坝保护区，疏散令将于当地时间13日晚6点生效。

气象部门预计，“萨莉”强度不会超过上个月的飓风“劳拉”，但是会给佛罗里达至路易斯安那沿线地区带来洪水，海面浪高可达4.2米。

与此同时，气象部门正密切观察大西洋上空形成的另一热带风暴“波莱特”，它位于百慕大东南方向约670公里，最高持续风速110公里每小时。研究人员认为，“波莱特”于13日晚间和14日接近百慕大时或升级为“危险的飓风”，14日可能带来150毫米的降雨。

四级飓风“劳拉”8月27日凌晨登陆美国路易斯安那州西南部沿海地区，而后向东北方向移动，席卷该州大部分地区，造成至少6人死亡。

美联社报道，截至8月底，已有7个热带风暴陆续登陆美国，创下历史纪录。往年8月底前最高纪录是6个，发生在1886年和1916年。（顾梓峄）【新华社微特稿】

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