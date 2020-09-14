原标题：韩国宣布暂时解除首都圈加强版防疫措施

新华社首尔9月13日电（记者陆睿 耿学鹏）韩国政府13日宣布暂时解除针对首都圈的加强版防疫措施，但将继续维持该地区的防疫级别为保持社交距离第二阶段。

韩国国务总理丁世均当天主持中央灾难安全对策本部会议时宣布了这一决定。丁世均说，综合考量近期疫情形势和专家意见，政府决定将首都圈加强版防疫措施下调至保持社交距离第二阶段政策，暂定实施两周时间。虽然全国单日新增确诊病例数还未降至两位数，但强化防疫措施的效果正开始显现。

8月中旬以来，韩国疫情出现明显反复，每日新增确诊病例数均在100例以上，8月下旬一度日增超过400例。8月23日起，韩国开始在全国实施保持社交距离第二阶段政策，禁止室内50人、室外100人以上聚集性活动，暂停开放公共设施及高风险场所。

8月30日起，首尔、仁川、京畿道等首都圈地区开始实施更严格的防疫措施，餐厅21时后禁止堂食，连锁咖啡店内不分时间段均禁止堂食，室内体育设施暂停营业，补习班暂停线下授课。9月4日，韩国政府宣布将首都圈加强版防疫措施延长至本月13日，同时继续在全国实施保持社交距离第二阶段政策直至本月20日。

丁世均表示，鉴于中秋假期临近，今年下半年的防疫工作将迎来最要紧关头，因此政府决定9月28日起全国实施为期两周的特别防疫期，这段时间将加强疫情防控。

据韩国疾病管理厅最新统计，截至当地时间13日零时，韩国过去24小时新增新冠确诊病例121例，累计确诊22176例，累计死亡358例，累计治愈18226例。

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