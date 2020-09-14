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记者手记：日本：厉行节俭却又过度浪费食品的国度

2020年09月14日08:37  来源：新华网
 
原标题：记者手记：日本：厉行节俭却又过度浪费食品的国度

　　新华社东京9月13日电 记者手记：日本：厉行节俭却又过度浪费食品的国度

　　新华社记者姜俏梅

　　中国有诗云“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。”日本的父母则教育孩子——“剩饭会遭天谴的。”日本家庭主妇山根雅世日前在京都通过微信接受记者采访时说道。

　　日本列岛面积狭长，平原稀少，耕地面积有限。自古以来，人多地少的客观现实令日本国民养成珍惜粮食的好习惯。

　　作为农耕民族，稻米在日本人心中有着至高地位。

　　每逢新天皇登基，日本皇室都会按古礼举行“大尝祭”。新天皇向天神供奉新米等祭品，祈求国泰民安、五谷丰登。

　　在普通人家，每一餐动筷之前，全家人都会围坐在餐桌前双手合十低头说声“我开动了”，吃饱后再说一声“多谢款待”。

　　“这不光是对辛苦准备饭菜的家庭主妇的感谢，也是从心底对大自然的馈赠表示敬意。”山根解释道。

　　日本食材的高物价考验着家庭主妇的智慧。

　　“一个月大约5万日元的食材预算，我们会精打细算，绝不丢弃食材。即便偶尔饭菜有剩，也会作为丈夫第二天上班的便当或者自己吃掉。”今年47岁的山根介绍说。“我们的父母经历过困难时期，家庭教育要求我们不能浪费食物。当我这代人成为专职家庭主妇后，也会特别注意这一点。”

　　据记者观察，节俭的生活习惯令日本人在消费环节不太容易产生浪费。

　　即便是在外就餐，一般的工薪阶层大多会在连锁餐馆点一份价廉物美的套餐，一碗米饭、一份主菜和小菜、一碗味噌汤，价格大约60元人民币。菜单上米饭一栏通常有大中小三种选择，食客可以按需点单，选择大碗米饭也不用额外付费，这种做法既为客人节省了饭钱，又能有效地避免浪费。

　　不过，以勤俭为美德的日本竟然是一个食品浪费大国！

　　据日本农林水产省官网介绍，2015年度日本产生食品废弃物2550万吨，其中本来可以食用却被丢弃的食品高达612万吨。

　　日本大部分食品浪费出现在商品流通环节，这与日本商家的商业习惯密切相关。日本食品流通业采取“三分之一规则”：即将食品制造日至保质期截止日这段时间均分三段，制造商和批发商必须在第一阶段交货给零售商，错过日期零售商可以拒绝收货。这一商业惯例的初衷是为消费者提供高品质食物，但时间设定过于严格，造成大批没有质量问题的食品遭废弃。

　　为解决食品被大量废弃、减少浪费问题，日本政府2001年实施《食品循环法》，要求食品生产企业尽量做到循环利用、减少废弃物。

　　2019年5月，《减少食物浪费促进法案》在日本众议院通过。法案写明，政府有责任推进有关避免食物浪费的政策。法案要求在内阁府设置“食物浪费削减推进会议”，推动“食物银行”活动，即相关团体可从食品生产企业等处获得即将废弃的保质期内食品，免费提供给福利设施或生活困难者。

　　此外，在农林水产省的支援下，日本食品厂商及零售商开始商讨修改业界惯例，以部分饮料、零食为对象，计划将交货时间期限从现行的三分之一保质期放宽到二分之一。

　　一些日本企业也加入到食品回收行业，将食品废弃物加工为动物饲料以实现循环再利用。与此同时，政府呼吁消费者改进消费意识，不要过度追求食物新鲜度，避免浪费。

(责编：燕勐、刘洁妍)
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