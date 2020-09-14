中国电视剧在海外受欢迎（海外纪闻）

近年来，越来越多中国电视剧在海外播出受到广泛欢迎。

在东南亚，缅语配音版《红楼梦》《西游记》《婚姻保卫战》等电视剧相继在缅甸各电视台播出，很多缅甸观众成为中国电视剧的“铁粉”。老挝MV电视台目前播放的影视剧中，大约有65%来自中国，吸引了上百万观众收看。据不完全统计，2019年，泰国电视台播出的中国电视剧数量达100多部。泰国Monomax视频网站近期播放的《斗破苍穹》颇受当地观众好评。艺鼎传媒（泰国）公司董事长张栋表示，随着泰国视频平台的迅速发展，预计中国电视剧的播出数量还将继续上升。

在非洲，《琅琊榜》《小别离》《欢乐颂》等电视剧被译配成英、法、葡语及非洲本地语言在多国播放，受到不少当地民众喜爱。2019年非洲电视节组委会主席帕特里克说，中国已连续8年在非洲电视节设立联合展台，让非洲观众能够欣赏到中国最新的电视作品。

总部位于阿联酋迪拜的中阿卫视今年5月开设“北京剧场”，至今播放了《最美的青春》《火蓝刀锋》《射雕英雄传》等近20部不同题材的中国电视剧，成为不少阿拉伯国家民众疫情防控期间居家看剧的选择；《鸡毛飞上天》在葡萄牙国家电视台播出，收视率高达23.2%；《温州一家人》在古巴热播；埃及国家电视台第二频道播出《金太郎的幸福生活》《媳妇的美好时代》《父母爱情》时，收视率均超过该频道黄金时段的平均收视率。

反映中国现代社会生活的电视剧尤其赢得海外观众的喜爱。《奋斗》《欢乐颂》等反映中国年轻人为梦想奋斗的故事，很容易引起外国年轻人的共鸣。“《欢乐颂》的女主角面临困难时没有低头，而是努力寻找解决问题的办法。只有拼搏，才能拥有更美好的未来。”缅甸仰光外国语大学学生拉敏说。埃及配音演员杜阿·里亚德曾为《欢乐颂》中的角色配音，他说：“中国电视剧讲述普通百姓的喜怒哀乐，与埃及民众的生活有不少共通之处。大家对这些充满生活元素的故事很感兴趣，有些话题能引起共鸣。”

随着中国电视剧不断走向世界，中国与各国的文化交流与相互理解进一步加深。缅甸国家广播电视台台长吴敏推表示，通过这些优秀的中国影视作品，缅甸民众能够全面、立体地了解中国经济发展和社会现状。伊拉克电视台台长海德尔·法特拉维认为，伊拉克民众通过中国电视剧进一步感知中国民众的现代生活，加深了对中国的认识。

“中国电视剧为阿拉伯国家民众了解中国打开了一扇窗，将进一步促进阿中文化交流。”阿拉伯国家广播联盟秘书长阿卜杜勒·拉希姆·苏莱曼表示，希望阿中未来在影视领域开展更多合作。

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