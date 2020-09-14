中国抗疫成果向世界传递信心（国际论道）

八月二十九日，在几内亚首都科纳克里的中几友好医院，中国抗疫医疗专家组成员为当地防疫工作提出建议。

中国援几抗疫医疗专家组供图（新华社发）

近日，全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会在北京人民大会堂隆重举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平向国家勋章和国家荣誉称号获得者颁授勋章奖章并发表重要讲话。习近平表示，我们要秉持人类命运共同体理念，同国际社会携手应对日益严峻的全球性挑战。

当前，新冠肺炎疫情仍在全球肆虐。习近平的讲话引发外媒及国际人士高度关注。国际舆论普遍认为，中国采取有力有效的疫情防控措施，取得了举世瞩目的抗疫成果，为世界防疫树立了典范，传递了信心。中国承诺将继续推进疫情防控国际合作，对各国共同应对疫情严峻挑战意义重大。

“中国抗疫成果令人振奋”

习近平指出，“在过去8个多月时间里，我们党团结带领全国各族人民，进行了一场惊心动魄的抗疫大战，经受了一场艰苦卓绝的历史大考，付出巨大努力，取得抗击新冠肺炎疫情斗争重大战略成果，创造了人类同疾病斗争史上又一个英勇壮举！”

“中国为抗疫工作者举行了一次洋溢着胜利气氛的表彰大会。”法新社称。

“中国举行如此高规格的表彰仪式，体现了中国政府对于人民生命健康安全的高度重视。”阿拉伯国际关系理事会主席沙玛里表示，中国在抗疫过程中付出了巨大努力，得到国际社会的高度认可和评价。中国所取得的这些抗疫成就，值得世界各国的肯定和学习。

《菲律宾星报》专栏作家李天荣表示，中国取得抗击疫情斗争重大战略成果令人振奋，为世界人民抗击疫情带来希望。

“我国成为疫情发生以来第一个恢复增长的主要经济体，在疫情防控和经济恢复上都走在世界前列，显示了中国的强大修复能力和旺盛生机活力！”——彭博社、路透社、新加坡《联合早报》等外媒纷纷引用习近平的这段话，点赞中国经济的澎湃活力。

彭博社称，“当其他国家努力应对不断蔓延的疫情之际，中国已连续22天无新增本土病例，中国正日益将注意力转向经济复苏。与此同时，中国已呈现出先于其他大国走出疫情导致的经济衰退之势。”路透社指出，中国在工作重点移至经济复苏之际，表彰“疫情防控人民战争中的英雄们”。《联合早报》在报道中指出，尽管中国已连续超过三周没有本土确诊病例，但中国依然对疫情保持谨慎态度。

“为世界树立抗疫榜样”

“中国的抗疫斗争，充分展现了中国精神、中国力量、中国担当。”习近平指出。中国迅速打赢疫情防控阻击战的原因和经验有哪些？国际社会高度关注。

《联合早报》称，中国国家领导人表示，抗疫斗争伟大实践再次证明，中国特色社会主义制度所具有的显著优势，是抵御风险挑战、提高国家治理效能的根本保证。该报道认为，中国的抗疫壮举及中国的制度优势将进一步振奋民心、增强信心，为应对严峻的外部环境变化做好准备。报道还援引专家观点指出，“极少数国家的执政党和政府有如此大的号召力、行动力和高效率。”

“经过8个月艰苦卓绝的抗疫大战，中国的社会生活已经恢复正常，这一切的关键都是以人民为中心的政策。”美国前总统法律顾问、ABC电视台前主管哈维·佐丁刊文称，“在中国共产党和中国政府领导人的带领下，整个政府机构迅速承担起抗击疫情的责任。武汉和各省市的医生、护士等卫生工作者以及一线防疫人员和党的干部都被动员起来参与疫情防控。为了更多人的利益，一些人还牺牲了自己的生命。”

在俄罗斯科学院远东研究所高级研究员加林娜·库利科娃看来，中国抗疫胜利彰显了中国共产党执政为民的理念，中国共产党领导中国人民在关键的时候团结起来，动员所有可以动员的力量，直到取得最后的胜利。

巴基斯坦法蒂玛·真纳女子大学学者穆莎拉特·阿明说，中国政府坚持生命至上，在新冠疫情暴发之初就采取果断措施，防止病毒扩散。“事实证明中国采取了正确的措施，在较短时间内就有效控制了疫情，这为其他国家树立了榜样”。

肯尼亚阿加汗大学副教务长亚里克斯·阿维提表示，在抗击疫情过程中，中国政府决策有效、行动迅速，“中国迅速且严肃地应对疫情，是中国取得抗疫成功的重要原因。中国政府果断启动了干预、阻止病毒传播的机制，快速封锁了城市，这是非常有针对性的措施。中国经济现在开始复苏”。

世卫组织总干事高级顾问布鲁斯·艾尔沃德说，中国抗疫行动有三方面“特别突出”，即中国对公共卫生基础设施的巨大投入、中国人民的集体责任感、在病例数下行情况下仍持续提高疫情应对能力。这些经验对当前全球疫情防控很有帮助。

“展现负责任大国担当”

“面对突如其来的严重疫情，中国同世界各国携手合作、共克时艰，为全球抗疫贡献了智慧和力量。”习近平表示。

同许多国家、国际和地区组织开展疫情防控交流活动70多次，宣布向世界卫生组织提供两批共5000万美元现汇援助，向32个国家派出34支医疗专家组，向150个国家和4个国际组织提供283批抗疫援助，向200多个国家和地区提供和出口防疫物资……一连串沉甸甸的数字，记录下数月来中国与世界各国携手抗疫的动人故事，引发外媒及各国人士的共鸣。

“中国呼吁进行国际合作。”日本《朝日新闻》指出，习近平提到“推动构建人类卫生健康共同体”，并在国际援助、疫苗使用等方面提出一系列主张。

德国《法兰克福汇报》网站报道，中国国家领导人习近平介绍了中国对全球抗击新冠肺炎大流行所作的贡献，彰显了中国以实际行动构建人类命运共同体的真诚愿望。“自3月以来，中国塑造了在全球危机中负责任的国家形象。到目前为止，这体现在中国向许多国家提供口罩、呼吸机等防疫物资，并承诺把研发出的中国疫苗作为‘全球公共产品’使用。”

尼泊尔光线传媒集团主席普拉卡什·鲍德尔表示，中国在自身疫情防控面临巨大压力的情况下，尽己所能为国际社会提供援助，体现了负责任大国的担当。习主席在表彰大会上表示，中国还将坚持同世界各国携手抗疫，我相信这对当今世界是十分积极和重要的。

“历史和现实都告诉我们，只要国际社会秉持人类命运共同体理念，坚持多边主义、走团结合作之路，世界各国人民就一定能够携手应对各种全球性问题，共建美好地球家园。”习近平的讲话令多国人士对“后疫情时代”的国际合作充满期待。

肯尼亚执政党朱比利党政治主任卡达拉·斯瓦莱高度赞同习近平关于秉持人类命运共同体理念应对全球性问题的阐述。他说，“无论是疫苗还是重建经济，全世界应当坐在一起，共同拿出解决方案。中国将在‘后疫情时代’扮演重要的角色，我对此充满希望。我们需要一个来自中国的方案，以重建和治愈世界。”

乌兹别克斯坦国际问题专家法尔霍特·托利波夫对疫情之后中亚国家与中国的合作信心满满。在他看来，“在全球抗击疫情的过程中，中国展现了负责任的大国形象。疫情结束后，中亚国家与中国的合作将步入新的发展阶段，各国间围绕‘一带一路’倡议的合作将更加活跃，诸多项目将全面展开。我们可以期待乌中关系提升到新的水平。中亚国家与中国的关系在‘一带一路’框架内也将继续提升。”

(责编：艾雯、刘洁妍)