服贸会展现中国对外开放诚意（国际论道）

9月5日，观众在服贸会上的世界旅游城市联合会展台参观拍照。

新华社记者 才 扬摄

9月4日至9月9日，以“全球服务，互惠共享”为主题的2020年中国国际服务贸易交易会（简称服贸会）在北京顺利举行。本届服贸会，是新冠肺炎疫情发生以来，中国在线下举办的第一场，也是全球第一场重大国际经贸活动。据统计，本届服贸会吸引了包括近200家世界500强企业在内、来自148个国家和地区的2.2万家企业和机构线上线下参展参会。

规模盛大的服贸会，向全球各国释放了中国坚持对外开放、携手促进全球服务贸易发展繁荣的信心。中国在疫情防控和经济社会发展方面取得的显著成效，吸引国际社会的热切关注和由衷点赞。

线上线下 多元展会

在今年的服贸会上，覆盖服务贸易全部12大领域的展览，展示了中国服务贸易行业的繁荣全貌。数字贸易、5G通讯、工业互联网、智慧办公、区块链创新、跨境电商……服贸会上的新技术、新业态吸引着外媒的关注。

“本届服贸会相较往年更加多元化，加入了更多的成员，呈现出了更多类型的展区。”菲律宾《马尼拉公报》报道称，服贸会是中国对外开放的三大展会平台之一，考虑到全球新冠肺炎疫情，今年的服贸会通过“线上+线下”两种渠道同步推进。

“今年服贸会的重点放在了数字经济上。”地缘政治问题分析网站《国外简讯》报道称，几十年来，中国一直将促进服务业对GDP的增长贡献作为经济改革的重要政策之一。近年来也注重支持电信行业的发展，尤其是5G技术。报道认为，中方举办服贸会能增强其贸易伙伴的信心，并为北京设立自由贸易试验区提供进一步的政策优惠。

路透社则在报道中重点关注了中国将支持北京打造国家服务业扩大开放综合示范区，设立以科技创新、服务业开放、数字经济为主要特征的自由贸易试验区的举措。

中国的抗疫成就也是服贸会中备受关注的一大亮点。日本著名政治经济学家、前参议院议员浜田和幸表示，面对全球新冠肺炎疫情的严峻形势和经济衰退的困境，中国在各个方面严格实施疫情防控的基础上，克服重重困难，举办大规模的国际经贸展会，同各国携手努力、共克时艰、共同促进全球服务贸易的发展。此次中国成功举办服贸会，向全球展示了“不输给新冠肺炎疫情”的决心和成果。

西班牙埃菲社援引中国问题专家胡利奥·里奥斯的意见：“目前来看，中国将是最早掌握新冠病毒疫苗的国家之一。这表明其科研能力正在呈指数级增长，使其可以比肩世界上技术最先进的国家。”他表示，将新冠病毒疫苗作为全球公共产品提供，将提升中国在许多国家心目中的地位。

敞开胸怀 扩大开放

近年来，中国坚持走开放、创新、合作的道路，服务业和服务贸易实现快速发展。2019年中国服务进出口总额达7850亿美元，连续6年居世界第二。过去15年，中国从世界进口服务累计达4.5万亿美元，对全球服务进口增长的贡献达到12.9%，累计拉动全球服务进口增长10.4个百分点。在当前复杂的国际形势下，中国坚持扩大开放的姿态和承诺，令国际社会纷纷点赞。

“中国克服疫情举办展会，旨在向外界展示扩大开放姿态。”新加坡《联合早报》网站报道称，中方强调将继续放宽服务业市场准入，主动扩大优质服务进口。分析人士认为，这向全球释放了明显善意，并打消外界对中国“封闭”的担忧。中原银行首席经济学家王军受访时向《联合早报》指出，欧美国家普遍都是服务业大国，长期以来在金融、技术等领域迫切希望进入中国市场，中国的表态向欧美国家释放了一个明显的积极信号。

拉美社报道称，中国在服贸会上表示，将继续放宽服务业市场准入，主动扩大优质服务进口，坚定维护多边主义，呼吁加强国际合作，减少服务贸易领域的壁垒。在许多国家面对新冠肺炎疫情的情况下，服贸会的举行，展现了中国对外开放以及与其他国家展开合作的意愿。

浜田和幸认为，中国所推进的服务贸易仅凭借单一国家是无法实现的，因此，在环境、医疗、金融、通信、媒体、教育等众多领域，日本和欧美企业都在尝试与中国企业寻求进一步的合作。中国服务业规模存在继续发展的巨大空间。

“新冠病毒大流行期间，‘反全球化’情绪上升，但中国一直在不懈努力履行其开放承诺。”国际知名航运网站“全球希腊运输新闻”刊文列举了中国的经济开放举措：5月，中国各部门出台了支持粤港澳大湾区建设的金融政策；6月，中方印发了《海南自由贸易港建设总体方案》；6月末，中方公布的2020年版外商投资准入负面清单进一步缩减，提高了开放水平；9月，中方强调要把构建新发展格局同实施国家区域协调发展战略、建设自由贸易试验区等衔接起来。

“本届服贸会不仅体现了中国政府应对现实困难和长远挑战的坚强决心，而且展现出中国开放的诚意和对国际合作的重视。”意大利安莎通讯社援引世界贸易组织服务贸易与投资司司长柴小林的话说，服贸会将继续积极推动各国服务业及服务贸易发展，为全球经济复苏和贸易发展做出贡献。

共克时艰 携手繁荣

“当世界经济挣扎于新冠肺炎疫情的寒冬中时，中国服贸会为推动全球经济复苏及增长带来了一丝温暖。”“全球希腊运输新闻”报道称，以数字化、“互联网+”技术为特色的服务贸易新兴产业是本次贸易会的一大亮点，能为“后疫情时代”各国的发展带来光明前景。

中国服贸会的顺利举办，为低迷的世界经济增添一抹亮色。国际社会对中国经济的动能寄予厚望，对中国愿同全球各国携手推动世界经济发展的积极态度给予好评。

美国《全球策略信息》杂志社华盛顿分社社长威廉·琼斯表示，中国8月份服务业商务活动指数为54.3%，比上月上升1.2个百分点，表明服务业复苏进程有所加快。这说明中国的经济活动正在回到正轨，将给受重创的世界经济带来利好。目前各个经济体之间紧密相连，要想让世界向前发展，与中国合作是不二选择。

联合国贸发会议秘书长穆希萨·基图伊在海外社交网络平台上分享了自己在服贸会上获得的信息：服务贸易占全球经济总量的2/3，就业总量的1/2以上，贸易总量的1/4。服务贸易一定能为大多数国家和地区的发展战略和努力提供支持，以应对新冠病毒带来的挑战。

德国《经济周刊》报道称，由于疫情影响，世界贸易额显著下降，服务贸易在世界贸易中占据越来越大的份额。美欧金融业强烈希望借这次服贸会的机会扩大在中国的业务。对欧洲来说，中国市场的大门将更加开放，进入中国将更加容易。而中国经济的快速复苏，则有利于带动全球经济一起走上快车道。

“打造开放创新包容的服务贸易，是共同应对世界经济挑战的重中之重。”经合组织副秘书长努德森指出，疫情冲击下，各国更应携手减少服务贸易壁垒，让世界经济之水流动起来。他说：“中国一直致力于推进贸易自由化便利化，保持创新和改革活力，相信更多国家会就推动服务贸易开放同中国进行合作，为世界经济复苏注入动能。”

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