“热烈祝贺中国”（我在中国当大使）

老挝驻华大使坎葆·恩塔万近照。

海外网 季星兆摄

“老挝有很多中国餐馆，来中国当大使前我就学会做麻婆豆腐。”老挝驻华大使坎葆·恩塔万近日在接受人民日报海外网采访时说。这番拉家常的话，折射出她与中国的缘分。

自坎葆2004年首次访华以来，中国就在她的外交官生涯中占据了重要位置。作为一名长期与中国打交道的资深外交官，坎葆亲历了两个社会主义邻邦之间特殊情谊的不断加深，“我很高兴能在老中关系的最好时期被任命为驻华大使，有机会见证老中命运共同体开花结果”。

老挝语中有潮汕方言

虽然坎葆到中国当大使不足一年，但对她和很多老挝人来说，老挝与中国从来就是山水相连的好邻居。谈起两国地缘相近、人缘相亲，坎葆说，在老挝生活着不少中国人，从广东一带移居来的中国人带来了他们的文化和语言，如今老挝语中还有一些潮汕方言，《三国演义》《包青天》等中国电视剧在老挝经久不衰。

中国元素早已融入坎葆的日常生活中，她爱吃中国美食、爱看中国功夫、爱赏中国美景、爱交中国朋友。与中国打交道近20年里，坎葆踏遍中国大江南北。宏伟的莫高窟让她看到中华文化海纳百川的胸襟；西双版纳泼水节让她找到和老挝文化相通的亲近感；南宁的“六七”学校旧址让她追忆在艰难时刻中国向老挝伸出援手。

“六七”学校是中国无偿援助老挝在南宁建设的一所老挝干部子弟学校，因中老双方于1967年确定创办该校而得名。从1968年办校教学到1976年迁回老挝国内，“六七”学校的老挝师生累计逾1000人。“在老挝饱受战火之苦时，‘六七’学校为老挝培养人才提供了巨大支持。今天，很多‘六七’学校校友已进入老挝各行各业。”坎葆说。

坎葆介绍，“六七”学校承载的两国教育交流合作传统生生不息。“中国为老挝培养了大量人才，老挝十分珍视和感激中国的教育支持。”她说，中国政府每年都向老挝学生提供奖学金，尤其是2019年，老挝成为东盟中获得中国政府奖学金最多的国家，目前在华留学生有上万名。

感谢中国帮助老挝抗疫

中老之间兄弟同志般的合作互助关系，在抗击新冠肺炎疫情过程中得到进一步升华。无论是疫情防控、还是疫后复苏，坎葆见证了两国关系的“抵疫前行”。

中国防疫期间，老挝作为人口不到700万、经济总量不到200亿美元的国家，向中国捐赠70万美元现金和多批防疫物资，付出了真心、使出了全力；当老挝宣布首度确诊病例并请求中方援助不到5天，中国抗疫医疗专家组携带大批医疗物资飞赴老挝首都万象；今年2月，在中老双方共同倡议下，中国—东盟关于新冠肺炎问题特别外长会在万象举行，率先发出地区国家携手抗疫的有力信号……中老守望相助，携手走出了抗疫的最艰难时刻。

“在中国共产党的团结带领下，中国抗疫取得了令人敬佩的成功。”回望这场抗疫斗争，坎葆表示，“上下同心”是中国抗疫成功的秘诀。在中国抗疫斗争中，中国共产党和中国政府坚持生命至上、人民至上，医务工作者、志愿者、党员和千千万万普通中国人表现出了大无畏的奉献精神。中国不仅成功控制住了国内疫情，还为推动国际抗疫合作付出了巨大努力。“中国的帮助对老挝抗疫至关重要。在地区和国际层面，中国为全球公共卫生事业发展作出了重要贡献。”

中老还携手促进疫后复苏和经济发展。中国连续多年成为老挝第二大贸易伙伴和第一大外资来源国，今年上半年中国对老挝直接投资更是逆势上扬。寄托着老挝人民“陆锁国变陆联国”梦想的中老铁路，是两国务实合作的旗舰项目，也是两国共同推动经济复苏努力的见证。

特殊时期，既要不误中老铁路2021年通车的工期，又要做好疫情防控，难度可想而知。“我们找到了最合适的方法，双方协商增派了医疗专家和工人确保项目加速推进，目前完成度已超过90%。”坎葆说，不仅中老铁路，万象—万荣高速公路、万象赛色塔综合开发区等项目也在稳步推进。这些重大项目是老中友谊的象征，将增强老挝与中国及地区的贸易、投资和旅游合作，并为老挝创造就业。

为中国的发展自豪

历史和现实一次次证明，中老是好邻居、好朋友、好同志、好伙伴，更是命运共同体。2019年签署的构建中老命运共同体行动计划，是中国首份以党的名义签署的构建人类命运共同体双边合作文件。正因为中老两国唇齿相依、命运与共，坎葆用“自己人”的眼光看待中国的发展，为中国前进的每一步“自豪”。

来中国这一年里，坎葆赶上了中国不少大事。头一件，就是在天安门广场参加庆祝新中国成立70周年的盛大庆典。“看到中国经济社会发展的巨大成就和强大的军队，我感到非常自豪。”坎葆说，中国正在走向世界舞台中央，相信中国将如期实现全面建成小康社会的目标。

今年6月23日，中国北斗三号系统最后一颗全球组网卫星发射成功，是中国航天事业发展的又一件大事。卫星发射当天，坎葆和很多中国人一样守候在电视前，见证了中国迈向航天强国的历史性一步。“热烈祝贺中国！”坎葆认为，北斗三号系统是中国攀登科技高峰的重要里程碑，是为全球公共服务基础设施建设作出的重大贡献，也是中国特色社会主义的又一项伟大成就。

在坎葆看来，北斗三号系统完成全球组网，预示着老中未来在卫星发展方面更广阔的合作空间。两国在卫星领域已经打下了良好合作基础，2015年在中国西昌卫星发射中心成功发射的“老挝一号”卫星，是中国首个向东盟国家整星出口的商业卫星。2016年，随着首个定位服务单基站在万象建成并通过技术测试，北斗服务正式落地老挝。经过数年发展，北斗系统已经在老挝社会多领域实现应用。

智慧城市、智慧农业、智慧交通……在强大的卫星系统支撑下，坎葆对老挝未来生活的现代化充满憧憬。她说，目前中国企业正在参与老挝磨丁经济特区智慧城市建设，“现在老挝年轻人也很流行网上点外卖、购物，智慧城市意味着老挝人的生活会越来越便利”。

(责编：艾雯、刘洁妍)