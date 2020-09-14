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泰国出台措施稳就业促消费

本报驻泰国记者  赵益普

2020年09月14日05:50  来源：人民网－人民日报
 

　　泰国政府日前批准了一项235亿泰铢（1美元约合31.3泰铢）的拨款计划，旨在帮助毕业生就业。根据该计划，从2020年10月至2021年10月，泰国政府将为雇用2019届和2020届毕业生（包括本科、专科和中专毕业生）的企业提供每人50%的薪资补贴，预计将有26万人受益。

　　泰国总理巴育表示，此项拨款计划有望为毕业生创造更多就业机会，同时提振国内经济。此外，泰国政府还计划向符合条件的1500万本国居民每人派发3000泰铢，共计450亿泰铢，以刺激消费和增加就业。

　　受疫情影响，泰国就业状况不容乐观。数据显示，泰国失业人数从第一季度的约40万增加到了第二季度的约80万。专家预计，如果经济状况未来半年内仍未见起色，将会有200万人面临失业风险。

　　泰国劳工部长素察·冲金表示，在当前困难时期，确保就业和民众收入至关重要。为拉动就业，劳工部计划于9月26日至28日面向全国举办求职招聘会，预计将提供100万个就业岗位，包括政府公务员岗位和海外劳工岗位等。

　　泰国国家经济与社会发展委员会还向政府提议，为农业部提供价值约300亿泰铢的新项目，振兴农业并创造更多就业机会。该委员会副主席达努差表示，新项目旨在通过发展农业技术、开发特色农产品和促进旅游业来提高农村收入，并解决近7万名毕业生的就业问题。

　　泰国内阁也批准举办预算为4800万泰铢的“兰纳美食旅游节”，该旅游节将以在清迈推广街头美食作为试点项目，逐步扩展到北部其他省份，为当地从业者和农民增加收入。

　　当前疫情严重冲击了泰国经济的支柱产业——出口和旅游业。今年第二季度，泰国国内生产总值同比萎缩12.2%，为1998年亚洲金融危机以来的最大降幅。泰国财政部预测，泰国经济今年将萎缩8.5%。巴育认为，政府需要创造更多支柱产业，推出大量财政刺激政策，促进经济多样化发展，以此扩大就业、增加国民收入。

　　（本报曼谷9月13日电）  


　　《 人民日报 》（ 2020年09月14日 17 版）
(责编：白宇)
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