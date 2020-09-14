推动中欧关系发展需要正确的相互认知（大使随笔）

当今世界正经历百年未有之大变局，新冠肺炎疫情全球大流行使这个大变局加速变化。在此背景下，中欧关系既面临发展机遇，也承受着不小的考验。前一段时间，中欧双方相互支持、相互帮助，开展了富有成效的抗疫合作。但是，欧洲也有人发出一些不实指责之声。新形势下，如何定位中欧关系，如何推进后疫情时代双方合作，成为中国和欧洲各界都在认真思考的问题。

中国始终视欧洲为当今世界一支重要力量。这支力量延续了启蒙运动、文艺复兴的理性精神，传导着工业革命的创新动力，对区域一体化的不懈探索有力推进了经济全球化进程。正是基于这种认知，中国将欧洲作为40多年来对外开放的重要对象，开创性地推动双方开展面向和平、增长、改革、文明的全方位合作。今天，我们更为看重欧洲对多边主义和市场经济规则的承诺，希望欧盟能够抵御当前单边主义和保护主义的诱惑和裹挟。

中国高度重视对欧关系，也在关键时刻给予欧盟可贵支持。10多年前，欧盟接连遭遇国际金融危机与欧债危机，中国果断施以援手，自身也承担了不小的风险。5年前，欧洲积极推动达成气候变化《巴黎协定》和伊朗核问题全面协议，中方积极支持参与。如今，这两项重大外交成果遭到欧洲最大盟友“退群”、毁约，但中国仍坚定地和欧洲一起站在历史正确的一边。多年来，中国与非洲、中东国家和地区积极开展共建“一带一路”合作，更是为欧洲的周边稳定贡献良多。今天，欧洲一些人鼓吹与中国开展“制度性竞争”，通过塑造外部对手来加强欧洲“战略自主”，甚至以干涉中国内政的方式“捍卫欧洲团结与价值观”。这种论调不仅干扰中欧关系，而且也不可能成为欧盟战胜风险挑战、打开未来大门的钥匙。

推动中欧关系发展需要正确的相互认知。以此为基础，双方未来合作应坚持三项原则：一是坚持求同存异，通过平等对话继续加深了解，通过坦诚沟通增进互信，通过建设性方式管控矛盾分歧；二是坚持互利共赢，始终用积极的、发展的眼光看待中欧关系，超越短期利益盘算，实现更高水平、更宽领域和更高层次合作，用发展的办法解决发展中的问题；三是坚持共担责任，以践行多边主义、维护公平正义的方式，携手应对国际政治、经济、环境等领域的全球性挑战。

中欧双方要努力在危机中育新机、于变局中开新局。当前，疫情仍在全球肆虐，中国率先控制住疫情，成为疫情发生以来第一个恢复增长的主要经济体。中国即将迈入“十四五”新发展阶段，推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，致力于推动更深层次改革，实行更高水平开放。这些都将为中欧未来合作营造更广阔空间。期待即将举行的中德欧领导人会晤达成广泛重要共识，就中欧经贸合作提质升级释放积极信号，深化双方应对疫情和稳定全球产业链供应链合作，进一步探讨在数字经济、绿色发展等新兴领域合作，对外发出维护多边主义、完善全球治理的一致声音，为后疫情时代中欧合作指明方向，推动构建人类命运共同体。

（作者为中国驻欧盟使团团长、特命全权大使）

《 人民日报 》（ 2020年09月14日 03 版）

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