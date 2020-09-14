充分展示服贸领域新发展新突破（外媒看中国）

以“全球服务，互惠共享”为主题的2020年中国国际服务贸易交易会近日落下帷幕。6天时间，190场论坛及洽谈活动陆续举行，来自148个国家和地区的2.2万家企业和机构线上线下参展参会，权威发布类成果97项，联盟平台类成果19项，首发创新类成果99项，签订协定协议类成果240项。作为重要平台和桥梁，服贸会让各国人民充分展示服务贸易领域新发展新突破，共同享受人类社会发展进步新技术新成果。不少外国媒体对此给予积极评价。

“中国经济经受住疫情考验，展现出强大韧性和发展潜力”

当前，全球范围疫情尚未得到全面控制，各国都面临着抗疫情、稳经济、保民生的艰巨任务。在这一背景下，中国克服重重困难，在疫情防控常态化下举办这样一场重大国际经贸活动，提振了世界经济复苏的信心，得到国际舆论普遍关注与认可。

美联社报道说，服贸会是新冠肺炎疫情发生以来中国举办的一场重大国际经贸活动，展会采取了严格有效的防疫措施。该媒体评论说，中国各地的商业活动在全面恢复，工厂、办公楼、购物中心等公共场所陆续开放。今年第二季度，中国经济增长由负转正，成为全球首个在疫情后恢复增长的主要经济体。

日本《读卖新闻》报道说，服贸会让世界看到了中国经济的快速复苏。马里经济刊物《非洲增长》报道说：“服贸会的举办，表明中国经济经受住疫情考验，展现出强大韧性和发展潜力。”

韩国《亚洲日报》报道说，服贸会的举办，标志着中国经济发展和社会秩序已经恢复正常，发挥着引领全球经济复苏的大国作用。《日本经济新闻》刊发报道认为，中国取得抗击新冠肺炎疫情斗争重大战略成果，服贸会的举办体现了中国在国际经济中的重要地位。

“展示中国坚定不移地对外开放，不断加强国际合作的决心与信心”

外媒普遍认为，服贸会的举办体现了中国坚定不移扩大对外开放、愿与各国携手共同营造开放包容合作环境的积极态度。

英国路透社报道说，宣布支持北京打造国家服务业扩大开放综合示范区等措施，是中国坚定不移扩大对外开放、放宽服务业市场准入的积极信号。

美国彭博社刊发评论说，中国一直在逐步开放国内市场，鼓励更多的外国直接投资。西班牙埃菲社报道说，服贸会平台能够进一步加强中国与世界各国的经贸联系，吸引更多的外国企业和投资。

新加坡《联合早报》报道说，中国举办服贸会，向外界展示了继续扩大开放的姿态。中方强调将继续放宽服务业市场准入，主动扩大优质服务进口。“这向全球释放了积极信号。”

德国《每日镜报》网站报道说，近年来，中国不断深化改革，推动在服务贸易领域的开放。文章引用数据说，2019年，中国服务进出口总额超过5.4万亿元人民币，连续6年位居世界第二，“服贸会展示中国坚定不移地对外开放，不断加强国际合作的决心与信心”。

“中国在维护全球经济稳定方面可以发挥更重要作用”

经济全球化背景下，各国经济彼此依存，利益交融前所未有。外媒普遍认为，服贸会的举办体现了中国积极努力营造良好的营商环境、推动各国共同开创互利共赢的合作局面。

德国《经济周刊》报道说，欧美金融业强烈希望借助服贸会平台扩大在华业务，包括摩根士丹利、瑞银集团、德意志银行等43家金融机构参会。

菲律宾《马尼拉公报》报道援引菲律宾贸工部出口管理局局长帕拉达的话表示，菲律宾非常希望通过参加服贸会推动信息技术相关服务行业发展，并探索与中国企业进行商业合作的机会，展现菲律宾对中企投资的吸引力。

韩国媒体NoCut News报道说，韩方很多机构都希望借助服贸会来推广旅游文化。报道说，韩国贸易协会、大韩贸易投资振兴公社、韩国农水产食品流通公社、韩国旅游发展局等重要服务贸易部门都积极参展。阿根廷官方通讯社美洲通讯社报道也表明，阿根廷希望借助服贸会寻求与包括中国在内各国进行经济合作的机会。

泰国《国民报》报道说，对于中国在世界服务贸易中发挥的重要作用，世界知名跨国企业高管和专家学者都给予了高度评价。

津巴布韦《先驱报》刊文说，服贸会的举办有助于推动全球经济走出衰退。文章援引阿拉伯投资者联盟主席贾迈勒·巴尤米的评价说，服贸会是中国在当前严峻国际环境下“迈出的一大步”。作为世界第二大经济体，“中国在维护全球经济稳定方面可以发挥更重要作用”。“在全球经济整体持续衰退的情况下，世界各国都应当积极应对，举办像服贸会这样的展会有助于促进全球贸易、减少经济萎缩。”

（本报北京、东京、布鲁塞尔、华盛顿、马德里、柏林、巴黎9月13日电 记者张矜若、闫韫明、毕梦瀛、刘军国、张朋辉、李志伟、姜波、花放、葛文博）

《 人民日报 》（ 2020年09月14日 03 版）

(责编：白宇)