霸权行径走不远（钟声）

中美关系不可能任由美国一小撮政客带偏，中美两国着眼长远，坚持和平共存、互利共赢的相处之道，才是符合双方根本利益的正确选择

美国是当今世界唯一超级大国，美国一些政客自恃强大而兴风作浪，不惜以“自损”方式挥霍国力，蛮横推行对抗性对华政策。无论是大肆攻击抹黑中国，粗暴干涉中国内政，还是不断升级对中国企业的政治打压，甚至企图破坏中国同他国的正常交往合作，都是失去理智、道德和信用的表现。他们以不断膨胀的冷战思维和意识形态偏见搞极限施压，向世界证明其完全没有边界的“霸权欲”，终究将尽失人心。

由于美国一些政客频频挑衅，中美关系正面临建交以来最严峻的局面，但因此就认为中美关系走向将全然由美国一些政客的“疯狂指数”所左右，显然没有把握住两国关系几十年发展的基本规律。中国任人欺凌的时代一去不复返，霸权主义者肆意妄为的时代一去不复返。在同美方打交道时，中国从来不会主动挑起事端，但也从来不会丧失原则。历经无数惊涛骇浪的中国，如今比以往任何时候都更有能力和定力应对各种风险挑战。

中国是一个负责任、有担当的大国，维护国际公平正义的意志坚定不移。美方单方面挑起经贸摩擦，利用不断加征关税等手段进行经济恫吓，采取极限施压方法将自身不合理诉求强加于中国。中国从维护两国共同利益和世界贸易秩序大局出发，始终强调坚持相互尊重、平等相待，始终坚持通过对话协商解决争议，以最大的耐心和诚意回应美国关切，以求同存异的态度妥善处理分歧，开展十几轮中美经贸高级别磋商，最终达成中美第一阶段经贸协议。对中国搞极限施压行不通，侵害中国权益的霸权行径更不可能得逞。在涉及中国核心利益的问题上，任何人都不应抱有幻想，中方坚定采取反制措施传递的信号十分清楚——中方不会拿自己的核心利益做交易，不会牺牲国家主权、安全、发展利益换取一时的风平浪静。因为历史经验告诉我们，面对强权霸道，一味委曲退让只会换来得寸进尺。

中美关系需要以协调、合作、稳定为基调，这是一个负责任、见担当的重要判断。中方始终保持战略清醒，以冷静和理智面对美方的冲动和焦躁。美国一些政客赤裸裸奉行“美国优先”，中方准确把握时代大势，致力于同全球伙伴一起努力形成各国增长相互促进、相得益彰的合作共赢格局；美国一些政客妄图人为割裂全球经济体系、科技创新体系，中方坚持扩大开放，致力于建设开放型世界经济；美国一些政客妄图拼凑所谓联盟对抗中国，中方坚持致力于同各国共同构建新型国际关系和人类命运共同体，保持相互尊重、平等相待、求同存异的诚意。毫无疑问，美方抱持傲慢和偏见只会导致自我孤立。中方坚持“立天下之正位、行天下之大道”，“朋友圈”会越来越大，共同发展的前景无限广阔。

中美是相互融合的利益共同体，美方侵害中国权益必然会损害其自身利益。今年以来，埃克森美孚、霍尼韦尔、特斯拉、沃尔玛等美国公司都在扩大对华投资与合作。美国荣鼎咨询集团分析指出，外国企业当前正在对不断壮大的中国消费潜力下注。美国《华尔街日报》报道指出，中国经济复苏，成为不少美国公司的“避难所”。这些足令美国那些叫嚣对华“脱钩”的政客心生恼怒的现实，无可争辩地说明了广泛存在的、不容忽视的中美共同利益。

从全球视野看，美方以霸权行径侵害他国权益的过程，也是不断以强力破坏国际体系的过程。面对美方将利己主义、单边主义、霸权主义推行到极致，任何国家都有理由怀疑自己会否成为下一个被打压、被霸凌、被巧取豪夺的对象。面对美方挑起的经贸摩擦，各国都针锋相对予以还击。面对美方公然胁迫他国选边站队，越来越多国家对美方行径感到反感。德国总理默克尔明确表示，美国如果不愿承担全球性大国责任，欧洲需重估欧美关系。俄罗斯外长拉夫罗夫直言，美方动辄威胁或挥舞制裁大棒，俄方反对在国际事务中实行单边主义的做法。

世界潮流，浩浩荡荡。与天下同利者，天下持之。中美关系不可能任由美国一小撮政客带偏，中美两国着眼长远，坚持和平共存、互利共赢的相处之道，才是符合双方根本利益的正确选择。

《 人民日报 》（ 2020年09月14日 03 版）

(责编：白宇)