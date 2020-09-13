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中东地区疫情依然严峻 以色列“封城”在即

2020年09月13日13:28  来源：新华网
 

　　新华社开罗9月12日电 综合新华社驻中东地区记者报道：中东地区疫情形势依然严峻，部分国家单日新增确诊病例数仍保持高位，以色列即将采取“封城”措施。

　　以色列累计确诊病例突破15万，全国“封城”在即。据以色列媒体报道，以色列将从18日早6时开始在全国范围内实施“封锁”措施，持续两周，学校将于16日关闭。以卫生部12日晚公布的数据显示，当天该国新增确诊病例4158例，累计确诊152722例，累计死亡1103例，治愈113496例。

　　埃及卫生部12日晚宣布，埃及新增新冠确诊病例148例，累计确诊100856例，累计死亡5627例，累计治愈83261例。中国驻埃及大使廖力强9日在一场线上记者会中表示，中方支持中埃两国开展疫苗合作，这将成为两国抗疫合作的亮点。

　　阿拉伯联合酋长国卫生和预防部12日发布的数据显示，该国当天对95287人进行了新冠病毒检测，其中确诊1007例，单日新增病例数首次破千，累计确诊78849例。

　　12日晚，土耳其卫生部官网显示，过去24小时内对98326人进行了新冠病毒检测，其中1509人检测结果呈阳性。至此，土耳其累计确诊289635例。新增48例死亡病例，累计死亡6999例，累计治愈257731例。土耳其北部宗古尔达克省宣布，民众需居家隔离，不遵守规定者将被强制集中隔离。

　　其他一些国家12日更新的累计确诊病例数为：伊朗3999401例、沙特阿拉伯325050例、伊拉克286778例、卡塔尔121523例、科威特94211例。（执笔记者：吴丹妮；参与记者：王峰、郑思远、陈文仙、苏小坡、陈霖、涂一帆、张淼、杨元勇、王薇）

(责编：刘洁妍、杨牧)
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