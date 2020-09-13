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2020“汉语桥”世界中学生中文比赛越南赛区决赛举行

2020年09月13日13:26  来源：人民网-国际频道
 
2020“汉语桥”世界中学生中文比赛越南赛区决赛主会场（河内大学孔院 供图）
2020“汉语桥”世界中学生中文比赛越南赛区决赛主会场（河内大学孔院 供图）

人民网河内9月13日电（刘刚、周成兰、项阳、周碧云）第十三届“汉语桥”世界中学生中文比赛越南赛区决赛9月13日在河内大学礼堂举行，来自越南6所中学的12名选手参赛。

今年的才艺展示部分既有歌唱、舞蹈，还有绘画、绕口令和器乐弹奏，精彩纷呈。最终，来自越南太原省重点高中的农长安，凭借主题演讲《我与汉语齐飞翔》以及在即兴演讲环节的精彩表现，获得第一名。

河内大学副校长、河内大学孔子学院理事长阮氏菊芳在致辞时说，语言是文化知识的载体和重要的交流工具，学好一种外语，就能更好地学习他国先进的技术和文化。同学们中学阶段能学好汉语，这就让自己在选择大学专业时游刃有余，为将来的职业发展提供更多选择。

中国驻越南大使馆文化参赞彭世团表示，受新冠肺炎疫情的影响，我们今年的“汉语桥”无法架在大礼堂里，但我们在“云端”依然能见证同学们展翅飞翔，展示自己的才能，相信这将成为同学们一生难忘的记忆。

河内大学孔子学院中方院长罗军介绍，今年的参赛选手全部通过视频形式在“云端”竞技，我们尽最大努力确保疫情期间每一位参赛选手的健康。

河内大学孔子学院越方院长杜青云向记者表示，今年是河内大学孔院首次承办越南中学生“汉语桥”比赛，可以说孔院的桥梁作用越来越得到各界认可。

据悉，本次比赛由中外语言交流合作中心、中国驻越南大使馆、河内大学主办，由河内大学孔子学院承办。

(责编：刘洁妍、杨牧)
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