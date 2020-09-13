原标题：立场差异大 阿富汗和谈恐难顺畅

阿富汗政府与塔利班定于12日在卡塔尔首都多哈启动和平谈判。分析人士说，考虑到双方立场差异不小，谈判预期不会一帆风顺，恐怕难以在短时间内达成和平协议。

【“谈谈停停”】

就释囚议题“拉锯”半年后，阿富汗政府与塔利班定于12日举行和谈启动仪式，随后就和谈日程作技术性讨论。

美国等国家一直试图将阿富汗政府和塔利班拉到谈判桌前，为美国入侵后阿富汗长达19年的内乱画上句号。美国国务卿迈克·蓬佩奥10日晚动身前往多哈，参与和谈启动。他在一份声明中说，和谈是“历史性”机遇，双方必须就减少暴力以推动国家向前拿出具体方案。

分析人士对和谈前景持谨慎态度。美国智库布鲁金斯学会高级研究员、阿富汗问题专家万达·费尔巴布-布朗说，和谈预期持续数年，“（可能）多次中断，甚至有时伴随冲突持续而停滞数月”。

费尔巴布-布朗认为，任何协议的达成取决于“双方调整各自愿景的意愿以及能够在多大程度上分享权力”。

比利时智库国际危机研究组织阿富汗问题专家安德鲁·沃特金斯认为，塔利班与美国政府2月达成的协议在塔利班与“基地”组织划清界线等方面要求模糊且宽松，可能助长塔利班“气焰”，导致它在和谈中采取比以往任何时候都强硬的姿态。

【聚焦停火】

分析人士认为，鉴于双方立场差异不小，阿富汗和谈最大挑战在于双方能否首先达成停火。

依据美国政府与塔利班达成的协议，塔利班把实现永久停火作为和谈“一项议程”；而阿富汗政府希望和谈伊始就把停火作为最优先议题。

阿富汗副总统阿姆鲁拉·萨利赫把实现永久停火视为对塔利班的第一个考验。他6日说，如果塔利班接受停火，“说明他们致力于（实现）和平，否则就不是”。

沃特金斯说，塔利班目前对美国和阿富汗政府的信任度不足以“说服”他们停止袭击，“只有和谈达到他们自认能够真正确保自身利益的阶段”，塔利班才会停火。

联合国阿富汗援助团今年2月发布的报告显示，1万多名阿富汗平民2019年在暴力冲突中伤亡。2009年援助团统计平民伤亡人数以来到2019年为止，阿富汗平民因冲突伤亡总数超过10万人。（闫洁）（新华社专特稿）

(责编：刘洁妍、杨牧)