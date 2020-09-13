新华社贝尔格莱德9月12日电 专访：中国抗疫体现人民至上理念——访塞尔维亚社会党副主席奥布拉多维奇

新华社记者石中玉

塞尔维亚社会党副主席扎尔科·奥布拉多维奇近日接受新华社记者采访时说，中国在国内积极抗击新冠疫情的同时，还展开对外抗疫援助，体现了人民至上的理念。

奥布拉多维奇认为，中国在全球抗击新冠疫情中起到了至关重要的作用。他说，中国提供的人道主义援助表明“人民的共同利益在中国政策中占有重要位置，不仅是中国人民，而是全世界人民的利益”。“中国以实际行动展示了一个重视全人类未来发展的大国应该如何去做。”

他说，塞尔维亚从中国的对外援助中获得不少帮助。除了物资外，中国专家也成为塞尔维亚对抗疫情的精神力量。“我们对此深表感谢。”

谈及中国能够率先成功控制疫情的原因时，奥布拉多维奇说，这归功于中国政府、中国共产党以及中国人民的共同努力。中国能够成功控制疫情“得益于良好的领导和组织，充分的知识和能力，以及爆发出的强大能量”。

奥布拉多维奇说：“中国不仅控制了新冠疫情，还向许多国家提供医疗设备和援助，向多个疫情严重的国家派遣医疗专家，通过视频会议分享抗疫经验。”

他说，在全球抗击疫情和经济复苏的进程中，中国为其他国家树立了榜样。

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