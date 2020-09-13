原标题：希腊难民营大火考验欧洲“团结”

希腊政府11日着手紧急安置莱斯沃斯岛莫里亚难民营因失火无处安身的上万名难民。

美联社评论，这座存在多年、拥挤不堪、条件恶劣的难民营成为欧洲移民政策的最大败笔。俄罗斯卫星通讯社解读，这场突如其来的大火正在考验欧洲的团结，凸显一些成员国空谈而不作为的现状。

位于希腊莱斯沃斯岛的莫里亚难民营9日凌晨起火，这座希腊最大难民营几乎完全烧毁。希腊政府需要紧急安置超过1.2万名难民和非法移民，同时防止新冠病毒传播。

一些希腊政府官员说，这场大火由极少数不满新冠隔离政策的难民营居民点燃。先前，难民营中35人确诊感染新冠病毒并由希腊政府采取封锁措施。

希腊总理基里亚科斯·米佐塔基斯说，政府方面已经“迅速行动”，开始搭建临时安置设施。希腊军方派人在莫里亚难民营附近搭建新的帐篷，调用军用直升机将所需物资运往莱斯沃斯岛。

美联社报道，数千名离开莫里亚难民营的人11日连续第三晚露宿，一些人在莱斯沃斯岛首府米蒂利尼街道两边、停车场、农田、甚至墓地搭起临时床铺。政府预计，能容纳3000人的帐篷将在米蒂利尼附近建成，第一批难民和非法移民最快12日入住。

另外，希腊政府将数百名老弱人士和儿童安排住进酒店等临时居所，并于10日派出一艘渡轮临时安置大约1000人。

数千名难民营居民在火灾发生后短暂和平示威，要求离开莱斯沃斯岛。不过，他们的离岛要求严重违反欧洲联盟规定。欧洲规定，这些从土耳其移交希腊的难民和非法移民必须待在莱斯沃斯岛，直至避难申请获批，或遭驳回后遣返土耳其。

希腊政府先前说，难民营居民中，只有406名无人监护的未成年人将获准离岛。他们已于9日乘坐飞机飞往希腊主岛。

关联疫情防控，希腊政府11日向莱斯沃斯岛空运20万个快速检测试剂盒，为岛上的常住居民和难民营居民做病毒筛查。世界卫生组织说，希腊已经请求这一国际组织派出紧急医疗组增援，一支比利时医疗组和一支挪威医疗组预计将于12日和14日先后到位。

莫里亚难民营设计容纳大约3000人，实际收容1.2万多名来自非洲、亚洲和中东地区的难民和非法移民。他们大多因为战乱和贫困逃离家园，并非法入境土耳其。多家援助机构在失火前已经就难民营恶劣的生存条件发出警告。

“我们已经3天没吃没喝，情况真的非常非常不好”，来自西非国家冈比亚的弗雷迪·穆桑巴告诉美联社记者。

欧盟委员会副主席、分管欧盟27国移民事务的马加里蒂斯·希纳斯说：“莫里亚对我们所有人来说，都是一个尖锐的提醒：欧洲需要改变。时间正在耗尽，没有一项（共同）移民政策的欧洲还能撑多久？”

欧盟委员会计划本月30日提交一份新的《移民和避难协定》。按希纳斯说法，这份协定将以预防为主，与难民和非法移民来源国达成一致，劝阻人们前往欧洲；同时在欧洲外围构建“有力”防御体系，“一个新的欧洲边界和海岸警卫队，配备大量人员、船只、设备和工具”。

对这一协定，希腊总理米佐塔基斯“兴趣浓厚”。他在雅典与希纳斯会面时说：“也许只有一场悲剧才能唤醒良知，从而令每个欧洲人意识到，解决这一问题的责任不能只落在欧洲外围国家的肩上。”

德国内政部长霍斯特·泽霍费尔说，10个欧盟国家已经同意接收莫里亚难民营中无人监护的未成年人，其中德国和法国将接收“大约三分之二”。

作为坚持在欧洲范围内整体解决难民问题的代表之一，泽霍费尔11日晚些时候说，还将采取“快速”措施帮助那些有孩子的家庭。“我个人非常重视为有孩子家庭达成一项快速解决方案，接收400名无人监护未成年人只是第一步，第二步很快就来。”（田野）（新华社专特稿）

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