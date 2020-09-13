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法国疫情“明显恶化”　总理力求避免封城

2020年09月13日09:00  来源：新华网
 
原标题：法国疫情“明显恶化”　总理力求避免封城

　　法国总理让·卡斯泰11日在总理府发表讲话，坦言法国新冠疫情形势“明显恶化”，呼吁民众配合政府防疫努力，避免再一次全国性“封城”。

　　卡斯泰听取政府部长和卫生专家看法后发表讲话。

　　卡斯泰说，住院人数持续增加，令人尤为担忧。他没有宣布新的强化防疫措施，敦促民众恪守包括保持社交距离和戴口罩在内的现有要求，同时对存在的问题做出调整。

　　检测方面，政府将着重解决预约检测和等待结果时间较长的问题。对那些曾与确诊者身处同一环境和已经出现相关症状的人，筛查中心将设专区检测。

　　另外，医疗保险机构和卫生机构将征召2000人负责新冠患者和接触者的追踪工作；居家隔离时间从14天缩短到7天，同时加强对实际隔离情况的监督。

　　截至11日，法国疫情严重的“红区”增至42个省。一旦被列为“红区”，当地政府可采取额外措施。卡斯泰“点名”马赛市、波尔多市和海外省瓜德罗普的防疫应“加码”。

　　“我们要在与病毒共存（的生活模式）中取得成功，而不是重回全面封城，”卡斯泰说，“我们的战略没有改变。我们必须在不暂停社会、文化和经济生活的情况下抗击病毒。”

　　他说：“遏制疫情的唯一途径就是所有人保持警惕并一同遵守。”

　　卡斯泰正自我隔离。他5日与环法自行车赛总监克里斯蒂安·普吕多姆同乘一车视察，后者新冠病毒检测结果呈阳性。卡斯泰接受新冠病毒检测，结果为阴性。

　　法国是欧洲疫情严重国家之一，3月在全国范围“封城”。5月起逐步“解封”后，法国单日新增确诊病例从较低的三位数不断增加，7月底增至大约1000例，8月底突破5000例。

　　法国卫生部门11日发布的数据显示，法国过去24小时新增确诊病例9406例，较前一日的9843例有所回落。截至11日，法国累计确诊363350例，累计死亡30893例。

　　法国免疫学家、新冠疫情科学委员会负责人让-弗朗索瓦·德尔弗雷西9日说，政府近期可能不得不做出“艰难”决定，以遏制疫情。（陈立希）（新华社专特稿）

(责编：刘洁妍、杨牧)
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