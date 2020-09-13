新华社北京9月13日电 特稿：同筑共赢之路 共迎美好明天——共建“一带一路”全景扫描

新华社记者赵嫣

在经济全球化遭遇逆流、新冠疫情重创人类社会的当下，“一带一路”为促进全球经济复苏、盘活地区经济循环提供了重要平台和渠道，注入重要动力。经过多年建设，“一带一路”正从设想一步步变为现实，给世界提供了新的国际合作范式，也给参与共建“一带一路”国家的人民带来实实在在的福祉。

当前，以“一带一路”为代表的中国方案的重要意义更为凸显，中国理念的世界回响更加清晰。

互联互通 开放包容

目前中国已经同138个国家和30个国际组织签署200份共建“一带一路”合作文件，共同开展了超过2000个合作项目；中国与沿线国家货物贸易累计总额超过了7.8万亿美元，对沿线国家直接投资超过了1100亿美元。

“一带一路”建设不断向前发展，离不开中国领导人亲自推动。在博鳌亚洲论坛上、日内瓦万国宫内、乌兹别克斯坦最高会议立法院全会厅里、纽约联合国总部讲台上……习近平主席在多个场合介绍“一带一路”倡议的深刻内涵和广阔外延。

伴随地区互联互通持续扩大，中国用实际行动展示开放包容的理念和与各国共同发展的决心。亚洲基础设施投资银行和丝路基金为多边经贸合作提供强劲动力，两届“一带一路”国际合作高峰论坛结出累累硕果，两届中国国际进口博览会释放互利合作积极信号，敞开大门的中国笑迎各方来宾，邀请更多国际伙伴分享发展红利、深化全面合作。

巴基斯坦总统阿里夫·阿尔维说，“一带一路”倡议充满远见，为推动世界和平与繁荣带来重要机遇。

如今，欧亚经济联盟、《东盟互联互通总体规划2025》、欧洲投资计划、蒙古国“发展之路”、老挝“变陆锁国为陆联国”、英国“英格兰北方经济中心”、沙特阿拉伯“2030愿景”、泰国“泰国4.0”等，同“一带一路”建设实现政策或规划对接，“一带一路”建设顶层设计着眼未来、步履稳健。

从蒙内铁路到雅万高铁，从中巴经济走廊到中蒙俄经济走廊，从希腊比雷埃夫斯港到斯里兰卡科伦坡港口城，从中俄原油管道及其复线投入使用到亚马尔液化天然气走出北极圈……“一带一路”版图不断扩大，“六廊六路多国多港”基本格局已经成型，昔日驼铃声声的丝路古道上，贸易畅通加速，资金往来便利，产能合作不断升级。

在尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努纳伊朱看来，“一带一路”倡议着力构建连通全球的陆、海、空联动基建网络，将“地球村”的概念具象化。

蓬勃生机 合作共赢

自共建“一带一路”倡议提出以来，国际局势风云变幻，世界经历百年未有之大变局。“一带一路”倡议始终保持蓬勃生机，行稳致远，动力来自哪里？

——动力来自参与共建“一带一路”各国民众对美好生活的热切向往。

“我亲眼看到一个个桥墩拔地而起，一条条隧道穿山而过，中老铁路雄姿初显。等建成通车后，我们就可以直接坐火车去首都万象，还可以坐火车去中国，这真的太棒了！”这是家住中老边境磨丁的老挝青年维赛眼中的“一带一路”。

根据世界银行研究报告，“一带一路”倡议将使相关国家760万人摆脱极端贫困、3200万人摆脱中度贫困。

乌兹别克斯坦塔什干国立东方学院中国经济与政治学系主任安里·沙拉波夫说，得益于“一带一路”倡议的实施，中国与中亚地区国家进一步形成并扩展利益交融、合作共赢的新格局。

——动力来自参与共建“一带一路”各国对合作应对挑战的迫切需求。

今年年初以来，在多个区域因新冠疫情大范围断航的情况下，中欧班列交出亮眼成绩单。7月中欧班列累计开行1232列，同比增长68%，连续5个月同比实现两位数增长。

截至7月底，中欧班列今年累计运送防疫物资497万件、3.9万吨，成为名副其实的国际物流“生命线”、更成为“健康丝绸之路”的主干道。

与中欧班列一同逆势而上的，还有“一带一路”沿线的建设项目。疫情期间，印度尼西亚雅万高铁关键架梁通道100米跨连续梁合龙、中老铁路曼迈一号隧道贯通、中巴经济走廊能源项目稳定保障当地能源供应……

在孟加拉国帕德玛大桥铁路连接线项目、在印尼万隆三期高速公路项目、在卡塔尔世界杯主体育场项目……中国建设者一手抓建设，一手抓抗疫，不仅在疫情蔓延的严峻形势下确保工期，更着力为当地抗疫普及知识、提供物资。

世界卫生组织总干事谭德塞说，“健康丝绸之路”有利于加强伙伴关系以遏制新冠疫情、改善基础设施并帮助人们获得急需的卫生服务，以及巩固因疫情而承压的卫生系统。

——动力来自参与共建“一带一路”各国对绿色创新发展的不懈追求。

在瓜拉尼人世代生活的亚马孙雨林区，今年2月，一座中企承建的新桥——玻利维亚埃尔埃斯皮诺公路帕拉佩蒂大桥正式通车。对于瓜拉尼人来说，在享受现代化交通的同时，保护好祖祖辈辈赖以生存的雨林自然环境十分重要，而中国企业的施工方式彻底打消了他们的疑虑。

“尊重我们的环境和祖先，就是尊重瓜拉尼文明。”瓜拉尼部落领袖欧亨尼奥·比蒂加伊说。

在“一带一路”建设中，中国建设者秉持的绿色生态理念受到当地合作伙伴的认同和支持，建设“绿色丝绸之路”更成为落实联合国2030年可持续发展议程的重要路径。

同声相应，同气相求。从“绿色丝绸之路”“空中丝绸之路”，到“数字丝绸之路”“冰上丝绸之路”“健康丝绸之路”……7年间，“一带一路”倡议经历了量的增长、质的升级，内涵不断深化，外延更加扩展，呼应了各国对全方位、宽领域、创新性、持续性拓展合作的需求。

意大利洛伦佐·梅迪奇国际关系研究所专家法比奥·马西莫·帕伦蒂认为，包容性发展、共享科学创新和社会发展红利，让“一带一路”倡议真正成为国际共识。

面向未来 命运与共

作为备受关注的国际合作新平台，共建“一带一路”跨越地域阻隔，不以发展程度论高下，不以经济体量为标尺，秉持共商共建共享原则，努力实现政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，增添共同发展新动力。

共建“一带一路”倡议得到越来越多国家支持和认同。目前共建“一带一路”已写入二十国集团、亚太经合组织、上海合作组织等多边合作组织有关文件。2017年3月，联合国安理会一致通过第2344号决议，呼吁国际社会通过“一带一路”建设加强区域经济合作。

作为向世界提供的重要公共产品，“一带一路”着眼于人类长远未来，希望通过共同发展补齐短板、改善失衡，提高全球治理成效，应对人类共同面临的各种挑战，在利益共生、责任共担、发展共赢中追求世界和平繁荣发展的美好未来。

美国《福布斯》杂志刊文说，共建“一带一路”将不同国家长期联系在一起。这种极难割断的关系，就是命运共同体的内涵所在。

当新冠疫情肆虐全球、人类经历艰难时刻，人们听到中国的郑重承诺：“我们愿同合作伙伴一道，把‘一带一路’打造成团结应对挑战的合作之路、维护人民健康安全的健康之路、促进经济社会恢复的复苏之路、释放发展潜力的增长之路。通过高质量共建‘一带一路’，携手推动构建人类命运共同体。”

万物得其本者生，百事得其道者成。“一带一路”顺应时代潮流，凝聚国际共识，将继续为构建人类命运共同体注入澎湃动力。（参与记者：裴剑容、吴昊、蔡国栋、刘曲、李洁、章建华）

(责编：刘洁妍、杨牧)