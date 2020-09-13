人民网>>国际

特稿：同筑共赢之路　共迎美好明天——共建“一带一路”全景扫描

2020年09月13日09:00  来源：新华网
 

　　新华社北京9月13日电 特稿：同筑共赢之路　共迎美好明天——共建“一带一路”全景扫描

　　新华社记者赵嫣

　　在经济全球化遭遇逆流、新冠疫情重创人类社会的当下，“一带一路”为促进全球经济复苏、盘活地区经济循环提供了重要平台和渠道，注入重要动力。经过多年建设，“一带一路”正从设想一步步变为现实，给世界提供了新的国际合作范式，也给参与共建“一带一路”国家的人民带来实实在在的福祉。

　　当前，以“一带一路”为代表的中国方案的重要意义更为凸显，中国理念的世界回响更加清晰。

　　互联互通　开放包容

　　目前中国已经同138个国家和30个国际组织签署200份共建“一带一路”合作文件，共同开展了超过2000个合作项目；中国与沿线国家货物贸易累计总额超过了7.8万亿美元，对沿线国家直接投资超过了1100亿美元。

　　“一带一路”建设不断向前发展，离不开中国领导人亲自推动。在博鳌亚洲论坛上、日内瓦万国宫内、乌兹别克斯坦最高会议立法院全会厅里、纽约联合国总部讲台上……习近平主席在多个场合介绍“一带一路”倡议的深刻内涵和广阔外延。

　　伴随地区互联互通持续扩大，中国用实际行动展示开放包容的理念和与各国共同发展的决心。亚洲基础设施投资银行和丝路基金为多边经贸合作提供强劲动力，两届“一带一路”国际合作高峰论坛结出累累硕果，两届中国国际进口博览会释放互利合作积极信号，敞开大门的中国笑迎各方来宾，邀请更多国际伙伴分享发展红利、深化全面合作。

　　巴基斯坦总统阿里夫·阿尔维说，“一带一路”倡议充满远见，为推动世界和平与繁荣带来重要机遇。

　　如今，欧亚经济联盟、《东盟互联互通总体规划2025》、欧洲投资计划、蒙古国“发展之路”、老挝“变陆锁国为陆联国”、英国“英格兰北方经济中心”、沙特阿拉伯“2030愿景”、泰国“泰国4.0”等，同“一带一路”建设实现政策或规划对接，“一带一路”建设顶层设计着眼未来、步履稳健。

　　从蒙内铁路到雅万高铁，从中巴经济走廊到中蒙俄经济走廊，从希腊比雷埃夫斯港到斯里兰卡科伦坡港口城，从中俄原油管道及其复线投入使用到亚马尔液化天然气走出北极圈……“一带一路”版图不断扩大，“六廊六路多国多港”基本格局已经成型，昔日驼铃声声的丝路古道上，贸易畅通加速，资金往来便利，产能合作不断升级。

　　在尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努纳伊朱看来，“一带一路”倡议着力构建连通全球的陆、海、空联动基建网络，将“地球村”的概念具象化。

　　蓬勃生机　合作共赢

　　自共建“一带一路”倡议提出以来，国际局势风云变幻，世界经历百年未有之大变局。“一带一路”倡议始终保持蓬勃生机，行稳致远，动力来自哪里？

　　——动力来自参与共建“一带一路”各国民众对美好生活的热切向往。

　　“我亲眼看到一个个桥墩拔地而起，一条条隧道穿山而过，中老铁路雄姿初显。等建成通车后，我们就可以直接坐火车去首都万象，还可以坐火车去中国，这真的太棒了！”这是家住中老边境磨丁的老挝青年维赛眼中的“一带一路”。

　　根据世界银行研究报告，“一带一路”倡议将使相关国家760万人摆脱极端贫困、3200万人摆脱中度贫困。

　　乌兹别克斯坦塔什干国立东方学院中国经济与政治学系主任安里·沙拉波夫说，得益于“一带一路”倡议的实施，中国与中亚地区国家进一步形成并扩展利益交融、合作共赢的新格局。

　　——动力来自参与共建“一带一路”各国对合作应对挑战的迫切需求。

　　今年年初以来，在多个区域因新冠疫情大范围断航的情况下，中欧班列交出亮眼成绩单。7月中欧班列累计开行1232列，同比增长68%，连续5个月同比实现两位数增长。

　　截至7月底，中欧班列今年累计运送防疫物资497万件、3.9万吨，成为名副其实的国际物流“生命线”、更成为“健康丝绸之路”的主干道。

　　与中欧班列一同逆势而上的，还有“一带一路”沿线的建设项目。疫情期间，印度尼西亚雅万高铁关键架梁通道100米跨连续梁合龙、中老铁路曼迈一号隧道贯通、中巴经济走廊能源项目稳定保障当地能源供应……

　　在孟加拉国帕德玛大桥铁路连接线项目、在印尼万隆三期高速公路项目、在卡塔尔世界杯主体育场项目……中国建设者一手抓建设，一手抓抗疫，不仅在疫情蔓延的严峻形势下确保工期，更着力为当地抗疫普及知识、提供物资。

　　世界卫生组织总干事谭德塞说，“健康丝绸之路”有利于加强伙伴关系以遏制新冠疫情、改善基础设施并帮助人们获得急需的卫生服务，以及巩固因疫情而承压的卫生系统。

　　——动力来自参与共建“一带一路”各国对绿色创新发展的不懈追求。

　　在瓜拉尼人世代生活的亚马孙雨林区，今年2月，一座中企承建的新桥——玻利维亚埃尔埃斯皮诺公路帕拉佩蒂大桥正式通车。对于瓜拉尼人来说，在享受现代化交通的同时，保护好祖祖辈辈赖以生存的雨林自然环境十分重要，而中国企业的施工方式彻底打消了他们的疑虑。

　　“尊重我们的环境和祖先，就是尊重瓜拉尼文明。”瓜拉尼部落领袖欧亨尼奥·比蒂加伊说。

　　在“一带一路”建设中，中国建设者秉持的绿色生态理念受到当地合作伙伴的认同和支持，建设“绿色丝绸之路”更成为落实联合国2030年可持续发展议程的重要路径。

　　同声相应，同气相求。从“绿色丝绸之路”“空中丝绸之路”，到“数字丝绸之路”“冰上丝绸之路”“健康丝绸之路”……7年间，“一带一路”倡议经历了量的增长、质的升级，内涵不断深化，外延更加扩展，呼应了各国对全方位、宽领域、创新性、持续性拓展合作的需求。

　　意大利洛伦佐·梅迪奇国际关系研究所专家法比奥·马西莫·帕伦蒂认为，包容性发展、共享科学创新和社会发展红利，让“一带一路”倡议真正成为国际共识。

　　面向未来　命运与共

　　作为备受关注的国际合作新平台，共建“一带一路”跨越地域阻隔，不以发展程度论高下，不以经济体量为标尺，秉持共商共建共享原则，努力实现政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，增添共同发展新动力。

　　共建“一带一路”倡议得到越来越多国家支持和认同。目前共建“一带一路”已写入二十国集团、亚太经合组织、上海合作组织等多边合作组织有关文件。2017年3月，联合国安理会一致通过第2344号决议，呼吁国际社会通过“一带一路”建设加强区域经济合作。

　　作为向世界提供的重要公共产品，“一带一路”着眼于人类长远未来，希望通过共同发展补齐短板、改善失衡，提高全球治理成效，应对人类共同面临的各种挑战，在利益共生、责任共担、发展共赢中追求世界和平繁荣发展的美好未来。

　　美国《福布斯》杂志刊文说，共建“一带一路”将不同国家长期联系在一起。这种极难割断的关系，就是命运共同体的内涵所在。

　　当新冠疫情肆虐全球、人类经历艰难时刻，人们听到中国的郑重承诺：“我们愿同合作伙伴一道，把‘一带一路’打造成团结应对挑战的合作之路、维护人民健康安全的健康之路、促进经济社会恢复的复苏之路、释放发展潜力的增长之路。通过高质量共建‘一带一路’，携手推动构建人类命运共同体。”

　　万物得其本者生，百事得其道者成。“一带一路”顺应时代潮流，凝聚国际共识，将继续为构建人类命运共同体注入澎湃动力。（参与记者：裴剑容、吴昊、蔡国栋、刘曲、李洁、章建华）

(责编：刘洁妍、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved