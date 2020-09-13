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驻巴基斯坦大使姚敬向巴参众两院赠送《习近平谈治国理政》第三卷

2020年09月13日08:39  来源：人民网-国际频道
 

人民网伊斯兰堡9月12日电（记者丁雪真）11日，驻巴基斯坦大使姚敬向巴参议院和国民议会赠送《习近平谈治国理政》第三卷（英文版）。巴参议院主席桑吉拉尼、国民议会副议长苏里、各党派参众议员、内阁部长及媒体等近百人参加。

姚大使在致辞中表示，《习近平谈治国理政》第三卷收入了习近平总书记在2017年10月至2020年1月期间的报告、讲话、谈话、演讲等92篇，涵盖了习近平总书记在改革发展稳定、内政外交国防、治党治国治军等各领域各方面的重要思想，是全面系统反映习近平新时代中国特色社会主义思想的权威著作，为国际社会读懂中国的发展成就、发展动因、发展前景提供了思想依据。

姚表示，中巴是全天候战略合作伙伴，中巴关系是国与国关系的典范。中巴两国发展理念相似，双方都珍视和平，坚定维护国家尊严、主权和领土完整，践行以人民为中心的理念，致力于维护国际公平正义与和平稳定。《习近平谈治国理政》第三卷为巴基斯坦人民更加深入了解当代中国提供重要机遇。中方愿同巴方加强治国理政经验交流互鉴，携手打造新时代更紧密的中巴命运共同体，助力中巴两国共建“一带一路”和中巴经济走廊。

桑吉拉尼感谢姚大使专程向巴议会赠送《习近平谈治国理政》第三卷（英文版），表示习近平主席是具有全球视野和战略眼光的杰出领导人，在习近平主席的卓越领导下，中国经济社会发展取得伟大成就，巴中各领域合作取得显著进展。中国的发展和强大为全世界发展中国家树立了榜样，也为巴提供了宝贵机遇。《习近平谈治国理政》第三卷收录了习近平主席重要讲话和文章，为巴方深入了解中国发展道路和发展理念提供了权威读本，为巴经济社会发展提供了重要参考，值得巴方认真学习。今天议会各党派代表和多位政府部长都出席了赠书活动，充分显示了巴中友谊是巴跨党派全国共识。巴参议院高度重视巴中关系发展，愿加强两国立法机构交流，借鉴中国国家治理经验，推动中巴经济走廊建设迈上新台阶，使巴中合作成果更好惠及两国和地区人民。

(责编：刘洁妍、杨牧)
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