“可以更大胆地与中企进行合作创新”

“我深切感受到中国积极致力于为各国搭建服务贸易交流合作平台与桥梁，以及大力推进数字经济发展的坚定决心和信心。”聆听习近平主席在中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上的致辞后，日本电气株式会社（简称NEC）中国总代表塚本武接受本报记者专访时表示。

作为全球信息通信技术领域领军企业，NEC曾多次参加服贸会。今年，NEC携旗下12项最新研发的软件产品及解决方案亮相服贸会。“我们展出的赴日旅行点餐服务、活动能力检测解决方案、智能监测床垫等多项服务受到中国相关企业青睐，本届服贸会为我们创造了更多与中国企业合作的机遇。”塚本武表示。

“服贸会有助于推动各国服务贸易交流合作，在服务贸易领域形成更加开放包容的合作环境，孕育出更多服务业新技术，从而推动各国走出经济低迷，实现经济复苏增长。”塚本武表示，作为世界第二大经济体，今年第二季度中国经济增速由负转正，给全球经济复苏带来了希望。

疫情防控期间，一批新业态、新模式成为中国经济新的增长点，国际合作领域不断拓宽。“不少中国企业展出的‘非接触’服务与我们公司有很大合作空间。”塚本武表示，中国企业在服贸会上展出了很多机器人、远程医疗、在线教育、共享平台等服务，它们不仅为中国应对新冠肺炎疫情发挥了重要作用，而且将来也能成为推动经济发展的重要力量。

“疫情对全球商品贸易产生影响，但也使得国际服务贸易更加数字化、智能化、网络化，打破了距离与时间的阻碍，让各国在数字经济、共享经济等领域联系更加密切。”塚本武表示，服务贸易的发展有助于各国更好应对疫情，推动贸易自由化和经济全球化。

塚本武自2018年4月到中国常驻，切实感受到中国经济的快速发展和营商环境的持续改善。“中国在新一轮数字技术崛起中大显身手，在以数字经济为核心的新经济产业链构建中发挥越来越重要的作用。”在塚本武看来，中国拥有世界上最大的数字消费市场，中国政府支持性政策为企业创新提供了优越环境。此外，良好的数字基础设施如正在进行的5G建设等，让中国在数字产业发展方面极具潜力。

NEC从去年开始就在中国自由贸易试验区与中国企业携手进行各种创新实验。塚本武特别提到中方将设立以科技创新、服务业开放、数字经济为主要特征的自由贸易试验区，构建京津冀协同发展的高水平开放平台，带动形成更高层次改革开放新格局。他说：“这让我们倍感兴奋，也让我们可以更大胆地与中企进行合作创新。”他期待日中企业合作能尽早结出硕果，在日中以及其他国家市场得到应用。

塚本武由衷地表示：“中国对我们未来发展将发挥更加重要作用。对我们来说，中国不仅是一个巨大消费市场，而且是我们的创新基地以及与各国企业携手合作的重要舞台。”

（本报东京9月12日电）

《 人民日报 》（ 2020年09月13日 03 版）

(责编：牛镛)