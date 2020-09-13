警惕煽动种族歧视的“政治病毒”（钟声）

美国一些政客在疫情问题上转嫁责任、转移矛盾的政治表演不停，美国社会对立撕裂现象的加剧就不会停止，不止是亚裔群体，任何群体都有可能成为新的受害者

种族歧视本就是美国社会一道疮疤，新冠肺炎疫情蔓延以来，疮疤更是不断撕裂。随着美国一些政客大搞疫情政治化、恶意向中国“甩锅”推责，美国歧视亚裔的种族主义的病毒也在不断蔓延——亚裔美国人在公共场合频频遭受羞辱甚至攻击，社交媒体上歧视亚裔群体的现象此起彼伏；美国研究机构和民间组织近期发布的多份报告显示，亚裔美国人在疫情期间正遭遇失业与歧视的双重打击。对于这一切，美国一些政客却装聋作哑，“美式人权”的虚伪性、冷酷性暴露无遗。

有关数据已是触目惊心。美国皮尤研究中心的调查报告显示，针对亚裔美国人的种族歧视现象变得越来越普遍。调查结果显示，31%的亚裔美国人曾遭受过种族歧视或嘲笑，26%的亚裔美国人担心有人可能会对其进行人身攻击。不久前，由于纽约各地区针对亚裔美国人的种族主义攻击明显增加，纽约警察局不得不专门成立“防止亚裔仇恨犯罪特别工作组”，这也成为全美第一个应对仇恨亚裔犯罪的专案组。《华盛顿邮报》不久前刊文揭露的现实更加令人寒心：疫情暴发以来，全美各地亚裔医疗工作者遭歧视事件也在增加。亚裔美国人占美国总人口的6%，占美国医生的18%和护士的10%。他们奋战在应对疫情的第一线，但在日常生活中却面临越来越多的骚扰。

恶果源自恶因，散布“政治病毒”的行为就是根源。美国一些政客利用一切机会、耍尽一切花招，把新冠病毒冠以国别、地名等名头，大肆攻击抹黑中国，滋长了美国的极端主义和种族主义情绪，成为美国亚裔群体受到攻击和威胁大幅增加的主要元凶。正如英国广播公司播发的文章所揭露，美国一些政客对中国进行的攻击抹黑，催生了反亚裔情绪。联合国当代形式种族主义问题特别报告员滕达伊·阿丘梅批评道，公众人物和政治家在促进种族平等和非种族歧视原则方面发挥着关键作用，然而一些政客将新冠病毒与族群或地域相关联，助长了种族主义和仇外心理。

系统性种族歧视是美国社会的痼疾。美国学者托马斯·索维尔在《美国种族简史》一书中指出，“肤色在决定美国人的命运方面，显然具有举足轻重的作用”。历史上臭名昭著的《排华法案》，二战期间将大批亚洲裔关入集中营等劣迹，至今骇人听闻。当前亚裔美国人在美遭受持续骚扰、排斥和结构性歧视，引起国际社会以及美国有识之士的高度警惕。联合国人权特别机制今年多次对美方种族歧视、仇恨言论等提出强烈批评。近200位美国外交政策学者、前外交官在《今日美国报》上发表声明指出，针对亚裔的仇恨犯罪和暴力袭击为美国敲响了警钟，美国各层级、各领域的领导人应采取行动，反对针对亚裔的种族主义行为，结束对亚裔社区的仇恨犯罪。

刻意制造分裂和对立终究是无能之辈的把戏。可以想见，美国一些政客在疫情问题上转嫁责任、转移矛盾的政治表演不停，美国社会对立撕裂现象的加剧就不会停止，不止是亚裔群体，任何群体都有可能成为新的受害者。在自诩为“自由灯塔”的美国，一些政客置国际人权法于不顾，公然煽动、纵容种族歧视，以赤裸裸践踏人权的行径跌破人类文明的底线，为公理所不容。

《 人民日报 》（ 2020年09月13日 03 版）

(责编：牛镛)