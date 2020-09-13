共同营造开放包容的合作环境

纵观人类社会发展史，世界经济开放则兴，封闭则衰。2020年中国国际服务贸易交易会（服贸会）全球服务贸易峰会上，习近平主席在致辞中指出，各国要加强服务贸易发展对接，创新合作方式，深化合作领域，积极寻求发展利益最大公约数，不断做大“蛋糕”。

“看到了中国营造开放包容环境的努力”

世界贸易组织发布的数据显示，服务业已成为全球经济的支柱性产业，占全球国内生产总值的65%，发展中国家2/3和发达国家4/5的就业都来自服务业。服务业因其独特的轻资产、软要素等特点，更加需要开放、透明、包容、非歧视的行业发展生态，更加需要各国努力减少制约要素流动的“边境上”和“边境后”壁垒，推动跨境互联互通。

中国搭台，世界合唱。服贸会汇聚148个国家和地区的2.2万家企业和机构参展参会。墨西哥《改革报》记者露丝·门德斯表示：“服贸会推动了服务消费和服务贸易，为各国企业加强国际交流、获取新订单、拓展新市场搭建平台，展现出中国为促进全球服贸合作所作的不懈努力。”巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯认为，面对全球挑战，任何国家或个人都不能独善其身，只有坚持人类命运共同体理念，坚持多边主义，才能找到令人满意的解决方案。

作为全球造雪设备行业的领军企业，意大利天冰集团年年参与国际冬季运动（北京）博览会。今年冬博会首次与服贸会合并举办，该集团更是积极筹备，扩大参加和投入规模。集团中国分公司总经理费曼在展会期间结识了不少新朋友——“我感受到大家交流合作的真诚，在当前困难的局面下，看到了中国营造开放包容环境的努力。”

中国是俄罗斯第一大旅游客源国。刚刚参加完本届服贸会的俄罗斯“世界无国界”旅游协会透露，俄中两国旅游协会正联合开发一个社交网络平台，中国游客的需求、中国旅游业者的声音可以通过平台传递给俄罗斯同行，帮助俄罗斯旅游企业更好服务中国游客。

南非标准银行总裁沙巴拉拉认为，服贸会为南中服务贸易合作提供了良好平台。“在疫情的背景下，今年全球资本市场，包括经济发展和商业环境都面临着极大挑战。中国经济展现出强大韧性，我们期待金融科技合作能成为南中合作重点。”

“深耕中国市场的信心更加坚定”

越是面对复杂变局，越要坚定开放步伐。建立健全跨境服务贸易负面清单管理制度、推进服务贸易创新发展试点开放平台建设、拓展特色服务出口基地、发展服务贸易新业态新模式、支持北京打造国家服务业扩大开放综合示范区……中国的一系列重要举措和主张，向世界展现中国打造更高层次改革开放新格局的信心和行动。

作为服贸会重要成果之一，服务贸易开放发展新趋势高峰论坛发布《服务业：制度型开放促改革深化》一书，提出要以制度型开放为引领，持续推动服务业更大范围、更宽领域、更深层次开放。

服贸会上，推动金融服务业开放变革、扩大粮食国际交流合作、推动中医药走出去……开放合作，成为时代强音。

泰国参议院外交委员会顾问阿颂西表示，中国是经济全球化的重要推动力量。东盟愿与中国一道，打造开放共赢的合作模式和平衡普惠的发展模式，让世界各国人民共享经济全球化发展成果。“中国以实际行动让在华外资企业更安心、舒心经营，让更多尚未抵达中国市场的企业加速赶来”。

法国施耐德电气高级副总裁庞邢健认为，中国为促进全球服务贸易自由化便利化不懈努力，并取得积极成果。“施耐德电气是开放型世界经济的受益者，我们希望看到更加开放、自由、有序的市场。中国举办服贸会，以开放促发展、以合作促共赢，将进一步助力中国服务贸易发展，各国企业也将从中受益。我们深耕中国市场的信心更加坚定。”

意大利教育中心参加了本届服贸会教育板块的各项线上线下活动。该中心秘书长奥托兰尼表示，服贸会为国际教育合作提供了宝贵的机遇和平台。“我几乎参加了中国举办的所有教育行业展会，见证了中国教育服务领域对外开放的不断扩大。中国在教育国际化和相关服务市场的巨大发展，为意大利等国教育业发展提供了新机遇”。

“为外资企业创造了更多发展机遇”

当前，经济全球化遭遇逆流，保护主义、单边主义上升，世界经济低迷。面对“逆风”和“回头浪”，中国坚定站在历史正确的一边。通过服贸会这一平台，更多外国企业走进中国开放的大门，看到一片滋养世界经济繁荣发展的新天地。

佳能（中国）有限公司董事长兼首席执行官小泽秀树表示，中国经济开放水平越来越高，硬条件与软环境越来越好。“今年中国再次调整市场准入负面清单。进一步扩大开放领域，印证了中国市场的消费潜力，为外资企业创造了更多发展机遇，不断提振国际社会对世界经济和多边合作的信心”。

埃及本哈大学经济教授萨维认为，以推动服务行业发展和服务贸易为抓手，将有效提振各国应对经济下滑、实现经济复苏的信心。中国提倡共同营造开放包容的合作环境，改善营商环境，以服贸会带动提升服务贸易水平，将助力全球经济加快复苏，不断为世界经济发展作贡献。

当前，全球新冠肺炎疫情尚未得到全面控制，各国都面临着抗疫情、稳经济、保民生的艰巨任务。中国全力实现经济企稳复苏，依靠的不是自建围墙、以邻为壑，追求的不是“一家独好”，而是始终致力于同各国加强合作，为合作创造开放包容的环境。

阿根廷副国务秘书玛丽亚·阿波利托坦言：“阿根廷为能参与服贸会感到自豪。在疫情肆虐全球的大背景下，中国通过举办服贸会向世界释放其经济积极复苏的信号，体现出中国继续扩大开放、与各国互惠共赢的意愿。”

服贸会上，“一带一路”法律与商事综合服务平台的展台格外引人注目。捷克科学院全球化研究中心主任马雷克·赫鲁贝克认为，这体现了中国对营商环境的重视，制度性的建设对未来开展国际合作尤其重要。

海不辞水，故能成其大。面对世界风云变幻，中国开放的大门只会越开越大。中国以服贸会为桥，为推动开放合作和世界经济复苏贡献中国智慧，也宣示了中国以更高层次改革开放携手开创互利共赢合作新局面的信心和力量。齐心协力、携手前行，世界定能以坚定的步伐走出人类历史上这段艰难时期，共同开创更加美好的未来。

（本报记者颜欢、韩硕、赵益普、李滢嫣、刘军国、刘旭霞、黄培昭、花放、殷新宇、葛文博、丁雪真、于洋、张远南）

《 人民日报 》（ 2020年09月13日 03 版）

(责编：牛镛)