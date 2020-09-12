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2020“汉语桥”世界大学生中文比赛越南北部及中部赛区决赛举行

2020年09月12日16:00  来源：人民网-国际频道
 
2020“汉语桥”世界大学生中文比赛越南北部及中部赛区决赛主会场。（刘刚 摄）
2020“汉语桥”世界大学生中文比赛越南北部及中部赛区决赛主会场。（刘刚 摄）

人民网河内9月12日电（刘刚、周成兰、项阳、周碧云）第十九届“汉语桥”世界大学生中文比赛越南中部及北部赛区决赛9月12日在河内大学礼堂举行。来自16所高校的18名选手参赛。为确保疫情期间参赛选手健康，全部选手均以视频形式，在“云端”竞技。经过激烈角逐，来自河内国家大学下属外国语大学的陈氏海川获得第一名。

河内大学副校长、河内大学孔子学院理事长阮氏菊芳在致辞时说，青年是国家的未来，希望学习汉语的青年学生以“汉语桥”比赛为契机，快速有效地提高汉语和中国文化水平，将来为巩固和发展越中友谊做出更大贡献。

中国驻越南大使馆文化参赞彭世团表示，在这次新冠肺炎疫情全球大流行中，中越两国人民相互鼓励、共同抗疫，两国成为全球抗疫的亮点。中越之间的贸易往来在疫情期间大幅上升，体现了两国关系的密切，也为学习汉语的同学们展示了大有可为的光明前景。

据悉，今年的“汉语桥”比赛依旧包括主题演讲、才艺展示和即兴问答三部分，比赛方式有所创新，以更好适应常态化疫情防控要求。18名越南大学生在“云端”纷纷展示了与中国文化有关的绝活。

水墨画《竹》，起笔收笔逆入藏锋，竹子的风骨亮节跃然纸上。古典舞《书简舞》，飘逸的水袖掷地有声，婀娜的少女温婉含情。“茶山的阿妹俏模样，十指尖尖采茶忙。”歌舞《茶山情歌》让观众看到了绿油油的茶园内，少女边采茶边起舞的场景。

一张彩纸，在越南小姑娘的手中几经裁剪，摇身变出一个喜庆的“福”字。单口相声，一个小女孩兼顾捧哏和逗哏两角，笑声不断。最令人拍手叫绝的，要数川剧变脸。不仅一张张颜色艳丽的油彩脸谱依次呈现，脚步的腾挪、披风的抖动也非常完美，让人领略到中华传统艺术的魅力。

河内大学孔子学院越方院长杜青云在接受采访时表示，今年是河内大学孔院首次一起承办越南大学生、中学生汉语桥比赛，可以说孔院的桥梁作用越来越凸显。我们将继续为学习汉语的越南年轻人提供展示才艺、交流沟通的平台，为他们的梦想插上翅膀。

河内大学孔子学院中方院长罗军对记者表示，突如其来的疫情，没能阻挡越南年轻人学习汉语、追逐梦想的脚步，这也成为我们中越双方教师通宵达旦、通力配合，努力办好今年“汉语桥”比赛的巨大动力。选手们在“云端”，也能聆听权威专家的点评，将对他们今后的汉语学习提供帮助。

(责编：于洋、杨牧)
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