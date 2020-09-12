联合国发布中非发展基金案例专刊 高度评价中非投资合作成果

人民网联合国9月11日电（记者 李晓宏）当地时间9月11日，联合国南南合作办公室与中非发展基金在纽约联合国总部联合发布《南南合作在行动—投资合作促进非洲可持续发展》—中非发展基金案例专刊（以下简称“专刊“），高度评价中非投资合作成果。

“中非发展基金在推动实现联合国2030可持续发展目标方面发挥了巨大作用。”当日，联合国秘书长特使、南南办主任豪尔赫·切迪克在“专刊”发布会上表示，希望通过此次专刊内容，能让国际社会更多地了解中非合作与投资，推广中非发展基金的有益实践和经验，促进南南合作，为全球可持续发展注入动力。

作为中国第一支专注于非洲投资的股权基金，中非发展基金是2006年中非合作论坛北京峰会上中国政府宣布的对非合作重要举措之一，由国家开发银行承办，总规模100亿美元，按照商业化原则运作，引导和鼓励中国企业对非投资，以市场化方式增加非洲自身发展能力。截至2020年8月，该基金在37个非洲国家决策投资超过54亿美元，行业涉及基础设施、产能合作、农业民生、能源矿产等，有效增强了当地经济发展能力，增加就业、税收和出口创汇，提升了当地人民生活水平，带动中国企业对非投资260亿美元。

此次联合国发布的中非发展基金案例专刊选取了中非发展基金投资的7个典范项目，包括加纳AWA航空项目、加纳深能安所固电力项目、海信南非家电园项目、一汽南非生产基地项目、莫桑比克农业园项目、中非棉业项目以及尼日利亚莱基自贸区等，这些项目在破解非洲基础设施瓶颈、提升当地制造水平、增加本土就业、改善民生、扩大出口创汇等方面发挥的重要作用，提升了当地自身发展实力和可持续发展能力，助力了非洲工业化进程和民生改善，契合了全球南南合作的发展理念和目标，是中非合发展基金引导和鼓励中国企业对非投资的生动实践。

中非发展基金董事长宋磊表示，中非发展基金将积极贯彻 2018 年中非合作论坛北京峰会精神，以开启2030年可持续发展目标“行动十年”为契机，支持联合国相关努力，将发展置于国际合作核心位置，发挥开发性金融机构优势，依托中国国家开发银行，秉持共商共建共享原则，引导更多有实力的中国企业赴非投资、支持非洲工业化进程，推动基础设施、产能合作、农业民生等各领域合作，为促进南南合作、中非共同发展繁荣、2030年可持续发展议程全球落实和构建人类命运共同体做出更大贡献。

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