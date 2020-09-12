搞唯我独尊强权霸凌那一套没有出路（钟声）

中国驻美使领馆将继续与美国社会各界保持正常交往，中方将继续支持两国社会各界开展正常交流合作，这是循公道、顺民意的理智选择，也是有格局有胸怀的真正大国外交

美国国务院日前发表声明，要求中国驻美高级外交官访问美高校和会见美地方政府官员、中国驻美使领馆在馆外举办50人以上的文化活动均须报美国务院审批。美方有关行径完全违背国际法和国际关系基本准则以及中美领事条约，于法无据、于理不合、于情不通。

美方以所谓“对等”为由对中国驻美外交领事人员无端设限、人为制造障碍，是对《维也纳外交关系公约》和《维也纳领事关系公约》的粗暴践踏，也是公然违背中美领事条约有关规定。根据上述公约、条约有关规定，中美双方应为对方驻各自国家外交领事人员依法履职提供充分便利。中方一贯依法依规为美驻华使领馆及其人员在华进行正常活动提供便利。反观美方，美国国务院去年10月、今年6月两次对中国驻美外交领事人员活动提出提前报备要求，这次又进一步要求报批，甚至限制他们同美国地方官员私人和社交往来。在处理对华关系方面，这是美方各种“肆无忌惮、蛮横无理”表演的最新剧本。

需要警惕的是，美国一些政客已把严重违反国际法和国际关系基本准则、严重干扰中美关系和双边正常交往的挑衅，当成了“家常便饭”——频频扮吃亏、装无辜、泼脏水、下绊子、拉圈子……在丧失理性和自信的“反华妄想症”中，他们全然抛弃公平正义，肆无忌惮大搞“胁迫外交”“制裁外交”“谎言外交”“甩锅外交”。世人皆知，美方出台针对中方的最新设限，根本就不是要什么“对等”，不过是出于政治私利要挥一挥大棒、逞一逞霸道。美国媒体指出，美国政府上周宣布对中国驻美外交官的新限制以及面向多边机构出手新制裁措施，都是破坏国际秩序的鲁莽举动。

“反华妄想症”撑不起门面，因为没有任何人能够违背历史规律和客观现实。中美关系，对中美两国、对世界都很重要。中美双方任何时候都应保持沟通渠道畅通。中国驻美使领馆将继续与美国社会各界保持正常交往，中方将继续支持两国社会各界开展正常交流合作，这是循公道、顺民意的理智选择，也是有格局有胸怀的真正大国外交。

美方应纠正错误、改弦易辙，停止对中美关系的干扰和挑衅，构建客观冷静的对华认知，制定理性务实的对华政策。唯我独尊、强权霸凌是没有出路的，中国对发展中美关系的政策立场没有变化，保持高度的连续性和稳定性。我们希望美方一些人顺应时代潮流和普遍民意，采取建设性态度，摒弃冲突对抗思维，走对话合作之路，让中美关系重回正确轨道。

《 人民日报 》（ 2020年09月12日 03 版）

(责编：于洋、杨牧)