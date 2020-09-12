中国代表在联大全会严厉驳斥美方无端指责

人民网联合国9月11日电（记者 李晓宏）中国代表11日在联大全会严厉驳斥美方无端指责，指出在联大呼吁团结抗疫的庄严时刻，美方代表再次发出不和谐的声音，再次颠倒黑白、转嫁责任，再次不遗余力传播政治病毒，中方对此坚决反对和完全拒绝。

中国代表说，首先需要指出的是，中国在短时间内成功控制疫情，并向包括美国在内的世界各国提供抗疫援助和物资，都是在中国共产党和中国政府的领导下、在全体中国人民的共同努力下实现的。任何人、任何势力企图歪曲、丑化中国共产党，中国人民都绝不答应。

中国代表说，疫情发生以来，中方始终本着公开、透明和负责任的态度向国际社会持续分享疫情信息，早在今年1月3日，中方就开始向美方正式定期通报。同时，据媒体报道，美方在疫情初期就认识到疫情风险，但对美国民众故意淡化，以免引起恐慌。是谁在隐瞒？为什么拥有最先进医疗技术和最发达医疗体系的美国感染人数最多？为什么纽约成为疫情震中、联合国在成立75周年之际被迫关门？相信国际社会已经看得非常清楚。美方的谎言和欺骗早已没有市场。

中国代表指出，如果美方真心抗疫，就应该集中精力保护本国人民生命健康，而不是忙于甩锅卸责、转移视线。如果美国真心抗疫，就应该立即解除违反国际法和国际关系基本准则的单边制裁，而不是蓄意破坏他国抗疫努力。如果美国真心抗疫，就应该回到团结协作和多边主义的人间正道，而不是对世界卫生组织退群撤资、损害这个组织支援各国抗疫的行动。

中国代表强调，中方呼吁联合国会员国共同要求美方在疫情问题上尊重事实，尊重科学，真正关心包括本国人民生命健康在内的国际福祉，而不是传播政治病毒，站在国际社会的对立面，在错误的道路上越走越远。

(责编：于洋、杨牧)