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国际观察：中德欧领导人视频会晤为哪般？

欧佳

2020年09月12日09:11  来源：人民网-国际频道
 

下周，习近平主席将同德国总理默克尔、欧洲理事会主席米歇尔、欧盟委员会主席冯德莱恩共同举行中德欧领导人视频会晤。这将是中欧领导人时隔2个多月再次会晤，显示出双方对中欧关系的重视和加强对话合作的积极意愿。

今年是中国同欧盟建交45周年，是中欧关系的“大年”。突如其来的新冠肺炎疫情对中欧“面对面”交往造成一定影响，但双方“云交往”的形式更加灵活，更加频密。6月以来，中国—欧盟领导人会晤、中欧高级别战略对话、中欧经贸高层对话等重要机制性会晤成功举行，中欧绿色、数字等新的领域高层沟通成果丰富，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪，国务委员兼外交部长王毅近期接连访问欧洲，拉开了中欧线下外交“复工复产”的序幕。密集的高层交往增进了中欧相互了解，推动了各领域务实合作，也为即将举行的中德欧领导人会晤做了积极准备和铺垫。

正如习近平主席所言，中欧作为世界两大力量、两大市场、两大文明，主张什么、反对什么、合作什么，具有世界意义。“大就要有大的样子”。在百年变局和世纪疫情交织的背景下，这次中德欧领导人会晤不仅对中欧，也将对世界产生重要影响，受到广泛关注和普遍期待。

——期待中欧引领国际抗疫合作。当前疫情仍在全球蔓延，世界经济深陷衰退。中欧疫苗研发走在全球前列，双方都支持将疫苗作为全球公共产品，促进疫苗在全球的可及性和可负担性。在抗击疫情和共谋疫后复苏的关键时刻，期待中欧进一步加强团结合作，引领全球早日战胜疫情，在世界经济的“至暗时刻”发挥“双引擎”作用，按下各领域对话合作的“重启键”，为世界经济复苏贡献“中欧力量”。

——期待中欧深化贸易投资合作。上半年，中欧贸易额不降反增，年内中国有望首次成为欧盟第一大贸易伙伴。中欧经济总量占世界三分之一，是世界两大主要经济体和经济全球化的主要推动力量。各方尤其是工商界高度关注中欧投资协定谈判进展和《中欧地理标志协定》的签署，希望中欧扩大双向开放、深化经贸合作，提升双方民众福祉，推动构建开放型世界经济。

——期待中欧联手应对气候变化。中国高度重视生态文明建设，已提前两年完成2020年减排承诺，正在积极研究中长期目标。新一届欧委会推出“绿色新政”，力争在2050年实现碳中和。明年，中欧将分别举办气候、生物多样性、自然保护重要国际会议。期待双方在绿色领域发挥引领作用，加强相互支持，共迎全球挑战，共谋绿色生活，共建美丽家园。

——期待中欧加强数字经济合作。当前，新一轮科技和产业革命蓄势待发，数字经济迅猛发展，但全球数字治理存在很大赤字，数字安全规则仍有许多空白。中国的数字经济产业方兴未艾，欧盟正大力推进雄心勃勃的数字化转型，双方互补性强，合作潜力大。中国刚刚提出《全球数据安全倡议》，显示了在数据安全领域坦诚开放与光明磊落的态度。期待中欧携手推动数字经济发展，打造中欧数字伙伴，为全球数字领域标准规则作出贡献。

——期待中欧携手维护多边主义。多边主义是各国尤其是中小国家的安身立命之本，维护多边主义已成为中欧最大的共识。当前，单边主义、霸凌行径不断抬头，国际规则、国际秩序受到冲击。期待中欧引领推动各方坚持多边理念，采取多边行动，遵守多边协议，强化多边机构，避免世界重回“丛林法则”、重蹈“冷战”覆辙。

今年是新一届欧盟机构的开局之年，也是德国时隔13年再次担任欧盟轮值主席国，中欧关系面临进一步发展的良好机遇。相信在这一重要时刻举行的中德欧领导人会晤将为“后疫情时代”中欧关系发展把舵定向，为双方全方位对话合作注入动力，为这个充满不确定性的世界提供更多稳定性和正能量。 

（作者系国际问题观察员）

(责编：于洋、杨牧)
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