国际观察：这家澳洲“智库”为何甘当“反华急先锋”

澳大利亚战略政策研究所（ASPI）近日再次炮制虚假涉华“报告”，声称中国在全球各地建立数百个“人才招聘站”，将目标锁定美国及其他发达国家的顶尖技术人才。

对此，中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上回应，澳大利亚战略政策研究所热衷于炮制和炒作各种反华议题，意识形态色彩非常浓厚，实际上是反华势力的“急先锋”，其学术信誉受到严重质疑。

ASPI在其官网首页上这样自我标榜：澳大利亚战略政策研究所是一个独立的、无党派的智库，为澳大利亚战略和国防领导人提供专业、及时的建议。事实上，澳大利亚不少有识之士曾公开谴责这一机构的极端立场。澳前驻华大使芮捷锐称其为“澳大利亚‘中国威胁论’的总设计师”；澳前外交官、评论员约翰·梅纳德评价该智库“缺少诚信，让澳大利亚蒙羞”。

3月初，ASPI发布“研究报告”，声称“2017年至2019年间至少8万名维吾尔人被转移到内地工厂‘强迫劳动’”，一些美国议员随后提议案要求“停止进口新疆生产的产品”，并鼓噪出台“防止强迫维吾尔人劳动法”。而后，美国独立新闻网站“灰色地带”发文揭露，所谓“强迫劳动”报告实际上是精心策划的直接产物，并称“一场激化的‘新冷战’会让美国、北约及军火商获益。”

据报道，该机构发布的报告主要依据阿德里安·曾兹的“研究”。这位中文名叫“郑国恩”的所谓“新疆问题专家”，2016年开始在网上频频发表涉疆言论，大肆歪曲污蔑中国政府的新疆政策。他的所谓研究并未在学术期刊上发表，而是发布在由北约及美国前国家安全人员主导的刊物上。

有意思的是，此人声称自己干涉新疆事务是受“上帝指引”，“神授予了他反华使命”。

ASPI发布“报告”的真实性已经不止一次被“群嘲”。该机构所谓“追踪中国军工大学”项目的负责人亚历克斯·乔斯克，曾撰写 “中国高级间谍王立强潜逃澳大利亚”的报道。问题是，王立强之后被证明只是个诈骗犯。悉尼科技大学澳中关系研究院院长詹姆斯·劳伦斯曾就“假间谍案”一事，批评澳大利亚媒体未经核实就采信撰稿人乔斯克的说法，“这是澳大利亚媒体先下结论再找证据的最新例子”。

近些年，ASPI与部分澳媒达成默契。先由该机构发布不实报告，再喂料媒体进行添油加醋、大肆渲染。ASPI在新冠病毒溯源、“南海仲裁案”、华为5G、涉疆等话题上煽动炒作，多篇“报告”被包括澳大利亚广播公司“四角”栏目、《每日电讯报》在内的澳媒引用。

据悉，ASPI有关中国人才招聘计划的最新报告，从美国国务院获得了约14.5万美元支持；有关中国“强迫劳动”的报道则得到了英国外交和联邦事务部1万英镑的资金支持。澳大利亚部分媒体、政客一方面指责中国对澳大利亚影响力渗透，另一方面却默许美国等国家干涉澳大利亚舆论。何其讽刺？

ASPI背后的资助来源早已是公开的秘密。澳大利亚《金融评论报》2月曾发布一篇题为《澳大利亚“中国观”转变背后的智库》的文章，从资金来源构成揭露其反华立场的动机和根源。报道称，该研究所成立于2001年7月，一开始所内全部资金来自澳国防部。随着时间推移，国防部所占份额不断下降。目前该研究所的年度预算中，只有43%来自澳国防部。

自诩独立的智库，除澳大利亚国防部外，还有三类资助者。一是国防部承包商，如洛克希德·马丁公司、诺斯罗普·格鲁曼、泰利斯和雷神等著名公司。二是技术公司，如微软、谷歌、澳大利亚电信和甲骨文等。三是来自美国等外国或地区政府的捐献。最新调查显示，北约、美国国务院以及英国外交和联邦事务部也是ASPI的实名“金主”。

如此一来不难解释，为何该机构频频在新冠病毒溯源、涉港、华为5G等问题上跟风美国，任其驱使。澳大利亚工党参议员金·卡尔抨击ASPI，称其受美国影响，对中国的研究报告不足为信。卡尔谴责该机构寻求与美国合作，妄图“发动与中国的新冷战”。前新州州长鲍勃·卡尔控告其抛出了“片面、亲美的世界观” 。

背后金主指向哪，它就会闻风而动，窜出去疯狂撕咬。事实已经很清楚，这家打着“战略政策研究”幌子的机构，不过是一副披着学术研究外衣的“白手套”。学术伦理和职业操守，在这里找不到应有的影子。

（作者为国际问题观察员）

(责编：于洋、杨牧)