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王毅：中国将为世界各国带来更广阔发展机遇

2020年09月12日08:00  来源：人民网-国际频道
 

人民网莫斯科9月12日电（记者 张光政）当地时间2020年9月11日，国务委员兼外长王毅在莫斯科同俄罗斯外长拉夫罗夫共见记者时，就当前中国经济形势及中俄经济合作介绍了有关看法。

王毅表示，今年上半年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国疫情防控取得重大战略成果，经济社会运行稳步复苏，尤其是二季度经济同比增长3.2%，成为疫情发生以来第一个恢复增长的主要经济体，凸显了中国经济的强大韧性和旺盛活力。第三季度以来，中国经济持续向好，我们有信心、有能力完成既定经济社会发展目标。

王毅强调，中国提出形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，这既是中国经济发展壮大到新阶段的必然选择，也是中方积极应对国际经济发展变化的重要举措。中国有14亿人口，中等收入群体超过4亿，中国正在而且必将成为全球的最大市场。以内需为经济增长三驾马车的主动力，这是大国经济的重要标志。中国市场的不断开发和成熟将形成不可估量的购买力，既为中国自身，也为世界各国提供新的市场空间。新发展格局也将要求中国建设更加开放的经济体制，为各国带来更加广阔的发展机遇。习近平主席在全球服务贸易峰会上提出共同营造开放包容合作环境，共同激活创新引领合作动能，共同开创互利共赢合作局面三项重要倡议，表明了中国愿与各国互利共赢的明确态度。

王毅表示，中俄优势互补，是天然的合作伙伴。两国经济合作机制完备、动力强劲。尽管受到疫情干扰，双方也未停止合作步伐，各领域复工复产加快推进，科技创新年千项合作项目陆续启动。中俄务实合作的深入推进，将为两国和两国人民带来更多切实利益。

(责编：于洋、杨牧)
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