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王毅：打造各方普遍接受的全球数据安全规则

2020年09月12日08:00  来源：人民网-国际频道
 

人民网莫斯科9月12日电（记者 张光政）当地时间2020年9月11日，国务委员兼外长王毅在莫斯科同俄罗斯外长拉夫罗夫共见记者时，就中方提出《全球数据安全倡议》应询谈了有关看法。

王毅表示，中方提出上述倡议后，国际社会广泛关注。很多国家表示中方这一倡议具有建设性，将予认真研究。舆论普遍认为，中方的这一倡议不回避问题，正面回应了国际社会的普遍关切，也就各方都关心的重大数据安全问题提出了解决思路。

王毅说，俄方重视中方倡议，欢迎中方为加强全球数据安全所作出努力。实际上，中俄双方一直在为维护数据和网络安全开展着多边和双边合作，这一合作将会继续。前两天中国-东盟年度外长会上，中国-东盟关系协调国菲律宾外长也代表东盟表示，中方提出的倡议反映了各国共同关切，东盟各国高度重视，愿同中方加强全球数字治理、网络安全合作。

王毅强调，我们相信，随着时间推移，这一倡议一定会得到越来越多国家的认同和支持。中方愿同所有持相同和相似立场的国家共同来推进这一进程。王毅说，国际上对这一倡议有些猜测评论，我愿强调，中方的着眼点并不仅仅在于表明中国在数据安全方面的清白和坦荡，而更多考虑的是，如 何来切实维护全球数据和网络安全，真正堵住借网络技术肆意监控别的国家，甚至侵害个人信息隐私的行为。我们的目的很清楚，就是呼吁各国携起手来，打造各方都普遍接受的数据网络安全规则，开创一个和平、安全、开放、合作的网络空间，促进数字经济健康发展，为人类社会的进步作出贡献。

(责编：于洋、杨牧)
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