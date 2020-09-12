王毅：中俄是动荡不安国际形势中的重要稳定力量

人民网莫斯科9月12日电（记者 张光政）当地时间2020年9月11日，国务委员兼外长王毅在莫斯科同俄罗斯外长拉夫罗夫会谈后共同会见记者。

王毅表示，在新冠肺炎疫情加速世界百年变局背景下，中俄新时代全面战略伙伴关系展现出强大韧性，成为动荡不安的国际形势中的重要稳定力量。

两国元首保持着战略沟通。习近平主席今年同普京总统4次通话，多次互致信函，从战略高度引领着中俄关系乘风破浪，笃定前行。本月初，两国元首又就世界反法西斯战争胜利75周年互致贺电，彰显两国捍卫二战成果和国际公平正义的坚定决心。

双方开展了及时有效的抗疫合作。俄罗斯是第一个派遣防疫专家代表团赴华的国家，中国则持续向俄罗斯提供抗疫物资支持。在疫情最严峻时期，两国空中航线始终畅通，边境货运从未中断。随着疫情形势趋缓，双方合作项目复工率已达九成左右，正在积极探讨就人员与货物跨境流动达成便利化安排。面对比疫情更险恶的“政治病毒”，双方秉持客观公正立场，构筑其任何谎言都攻不破的堡垒。

两国务实合作不断取得积极成果。中俄第七个国家级主题年——科技创新年正式启动。逾千个项目构成七个主题年中最长的合作清单，北京大学和莫斯科大学牵头的中俄数学中心在北京成立。今年前8个月双边贸易克服疫情冲击，基本保持去年同期水平，“双桥双管”互联互通新格局逐步形成，我们对中俄务实合作的前景更加充满信心。

(责编：于洋、杨牧)