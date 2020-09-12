王毅同俄罗斯外长拉夫罗夫举行会谈

本报莫斯科9月11日电 （记者张光政）当地时间9月11日，国务委员兼外长王毅在莫斯科同俄罗斯外长拉夫罗夫举行会谈。

王毅祝贺俄方作为主席国成功举行上海合作组织外长会及中俄印外长会晤，对外发出坚持多边主义、维护国际法权威、维护国际关系基本准则的明确信号。

王毅表示，今年以来，在习近平主席和普京总统的战略引领下，中俄关系经受住疫情和国际风云变幻考验，两国经济社会生活正在有序恢复，两国的治理能力和治理水平得到进一步提升。双方在国际舞台上坚定相互支持，维护两国正当合法权益，有力回击美国一些极端势力对中俄的攻击抹黑。今年正值二战胜利和联合国成立75周年，两国携手捍卫二战胜利成果，维护联合国核心地位，坚持国际公平正义，为动荡不定的国际形势注入更多稳定力量。

王毅说，中方愿同俄方一道，为下阶段两国高层交往做好全面准备，规划好各领域合作。双方要继续紧密协作，再接再厉加强疫情联防联控，在常态化疫情防控中探讨加强合作的新办法，建立两国人员货物跨境流动便利化安排。

拉夫罗夫表示，今年以来虽然疫情肆虐，但俄中双边关系与各领域合作稳步推进，两国人员保持同志般的交流，在国际舞台上保持密切战略协作，在涉及彼此核心利益的问题上坚定相互支持，共同坚定捍卫多边主义，维护联合国的核心地位。当前美国采取破坏性行动，在亚太地区推行充满冷战思维的“印太战略”，在地区国家间挑拨离间，造成分裂甚至对抗。俄方愿同中方深化战略协作，重视东盟在地区合作的中心地位，共同维护地区和平稳定的大局。

两国还共同发布了中俄外交部长联合声明，就当今世界面临的各项挑战明确了中俄双方的共同立场。

《 人民日报 》（ 2020年09月12日 03 版）

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