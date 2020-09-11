中华人民共和国和俄罗斯联邦外交部长联合声明

中俄双方本着两国新时代全面战略协作伙伴精神，基于对当前国际形势和重大问题的一致看法，呼吁国际社会加强协作，凝聚共识，合力应对当前的威胁和挑战，促进全球政治稳定和经济复苏。双方声明如下：

一、当今世界正经历深刻演变，动荡加剧，经济全球化遭受冲击，2030年可持续发展议程全球落实受到严重冲击。新冠肺炎疫情成为和平时期最为严峻的全球性挑战。

新冠肺炎疫情背景下，个别国家传播不实信息、虚假信息，威胁各国人民健康福祉以及社会安全、稳定和秩序，也给各国人民相互认知制造障碍，中俄双方对此深感忧虑。为此，中俄呼吁各国政府、社会组织、媒体和企业加强协作，一致反对虚假信息。各国发布新闻和言论应以事实为基础，不应干涉别国内政，不应无端攻击别国政治制度和发展道路。

双方重申，坚定支持世界卫生组织在全球抗疫合作中发挥协调作用，支持各国深化国际抗疫合作，加快药物和疫苗研发。呼吁停止将疫情政治化，团结各方共同打赢疫情防控阻击战，携手应对各类威胁挑战，努力加快落实2030年可持续发展议程。

二、今年是第二次世界大战结束75周年。作为人类历史上最惨痛的悲剧，二战夺走了数千万人的生命。中国和苏联作为抗击法西斯主义和军国主义的主战场，是抗击侵略者的中坚力量，为阻击歼灭侵略者付出了巨大的民族牺牲，展现出无与伦比的大无畏气概和爱国主义精神。那些为维护自由独立、为伸张正义和人道主义而捐躯的烈士值得后辈永远感恩和铭记。中俄在二战中结下坚强的同志般友谊为两国新时代全面战略协作伙伴关系发展提供了强大动力。维护二战历史真相是全人类的神圣使命。中俄将共同反对歪曲历史、美化纳粹分子和军国主义分子及其帮凶、抹黑胜利者的企图。我们两国决不容许篡改《联合国宪章》及其他国际文件中所载入的二战结果。

三、在第二次世界大战结束和联合国成立75周年之际，中俄作为安理会常任理事国，重申对多边主义的坚定承诺，支持举办联合国成立75周年和第二次世界大战结束75周年系列高级别会议，呼吁国际社会共同维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，重申2016年6月25日签署的《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于促进国际法的声明》立场。中方支持俄方倡议召开安理会常任理事国领导人峰会，中俄将继续坚决捍卫《联合国宪章》宗旨和原则，特别是主权平等和不干涉内政原则，维护世界和平稳定，秉持国际公平正义，主张改革和完善全球治理体系。坚决反对单边主义和保护主义，反对强权政治和霸凌行径，反对没有国际法依据的单边制裁和“长臂管辖”。

四、当前国际安全环境正面临复杂严峻挑战，联合国安理会对维护国际安全负有重要责任。固守冷战思维、渲染大国竞争、一味以牺牲他国安全为代价谋求自身安全等做法严重破坏国际关系基本准则和全球及地区战略稳定与安全。双方强调，本着平等、相互尊重精神，维持大国间建设性协作关系对解决全球战略性问题具有重要意义。双方作为安理会常任理事国和核武器国家，对维护全球战略稳定发挥着特殊作用，决心遵循2019年6月5日签署的《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于加强当代全球战略稳定的联合声明》精神，进一步深化战略互信，加强战略协作，共同维护全球和地区战略稳定。

中俄呼吁军控、裁军和防扩散条约及协定的所有参与国充分履行全部规定条款，严格遵循既定程序解决争端。

五、双方将继续在发展和维护人权领域开展合作，推动联合国人权机制平等对待各类人权，在发展中国家重视的实现经社文权利和发展权方面加大投入。反对将国际人权议程政治化，反对以人权为借口干涉主权国家内政。

六、双方呼吁国际社会共同打击一切形式的恐怖主义、极端主义，坚持综合施策、标本兼治，推动建立以联合国为中心的全球反恐统一战线，反对将恐怖主义、极端主义与特定国家、宗教、民族、文明挂钩，反对在反恐问题上采取“双重标准”。

七、双方呼吁国际社会合力打击利用信息通信技术从事与维护国际和地区和平、安全、稳定相悖的行为以及犯罪、恐怖活动，主张应防止因非法使用信息通信技术导致国家间冲突，重申联合国在应对国际信息安全领域威胁中发挥关键性作用。为此，双方支持联合国为规范信息空间中各国负责任行为制定规则、准则及原则，欢迎并指出根据联合国大会第73/27号决议启动联合国信息安全开放式工作组这一由联合国主导、各国均可参与的首个信息安全谈判机制十分及时，呼吁所有国家建设性参与根据联合国大会第74/247号决议设立的特设政府间专家委员会的工作，早日制定联合国打击信息通信技术犯罪公约。双方强调在互联网治理问题上立场一致，包括保障各国平等参与全球网络治理进程，强调必须加强国际电信联盟的作用。双方商定将继续根据2015年5月8日签署的《中华人民共和国政府和俄罗斯联邦政府关于在保障国际信息安全领域合作协定》深化双边合作。

八、双方认识到数字经济对各国经济社会发展和全球治理体系的全面影响，认为数据安全攸关各国国家安全、公共利益和个人权利，呼吁各国在普遍参与的基础上，达成反映各国意愿、尊重各方利益的全球数据安全规则。俄方重视中方提出的《全球数据安全倡议》，欢迎中方为加强全球数据安全作出努力。中俄愿加强在国际信息安全领域的双边合作，以及在联合国、金砖国家、上海合作组织、东盟地区论坛等国际和地区多边框架内的合作。

双方认识到数字经济的广阔前景以及在此次抗疫中表现出的巨大潜力，呼吁国际社会顺应时代发展趋势，鼓励新业态、新产业、新模式发展，共同为信息技术的开发和应用塑造开放、公平、公正、非歧视的环境，重视数据安全和跨境流动，支持全球信息产品和服务供应链。

九、双方致力于维护世界贸易组织在推动贸易自由化和协调制定全球贸易规则方面的主渠道地位，支持以世贸组织为核心的多边贸易体制。呼吁国际社会加强宏观经济政策沟通协调，维护全球产业链供应链安全稳定，促进经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展，推动世界经济早日实现复苏。

十、双方高度评价在伊朗、阿富汗、叙利亚、朝鲜半岛等地区热点问题上的协作，强调对话是解决问题的唯一有效途径，愿在各方协商一致基础上，继续参与多边磋商和对话，推动有关问题政治外交解决进程。

十一、中俄将继续推进“一带一路”建设和欧亚经济联盟对接，促进欧亚大陆区域互联互通和经济发展。双方重申致力于推进“一带一路”倡议和“大欧亚伙伴关系”并行不悖、协调发展。

十二、中方坚定支持俄罗斯作为金砖国家和上海合作组织主席国所做工作，将积极配合俄方做好今年金砖国家领导人会晤和上海合作组织成员国元首理事会会议筹备工作。双方将继续在二十国集团、亚太经合组织等多边机制框架内加强沟通协调，发挥更大建设性作用。

(责编：刘叶婷、杨牧)