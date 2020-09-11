泰国国家旅游局鼓励在泰外国人境内旅游

人民网曼谷9月11日电（记者赵益普）“2020在泰外籍人士旅游展览会”11日在曼谷开幕。该展会面向在泰外籍人士推出各类特价旅游套餐，鼓励在泰外国人境内旅游，以进一步扩大泰国国内游，帮助遭到新冠肺炎疫情重创的泰国旅游业复苏。

泰国国家旅游局（泰旅局）局长育塔萨在开幕式上表示，在泰国生活的外籍人士为数不少，他们中的许多人不仅与泰国有着密切联系，且深爱着这片土地和人民。泰旅局和各合作伙伴单位希望鼓励这些外籍人士深入全泰各地去旅游、探索，亲身感受泰国的神奇与美好。

此次为期3天的展会由泰旅局联合相关旅游协会、旅游企业、航空公司、餐厅和中国在线支付平台“支付宝”等共同举办，期间展出来自泰国北部、中部、南部、东部和东北部等5大区域的特色旅游活动和服务，另有陶瓷珠手链、泰式芦苇垫等各具特色的当地手工艺品制作展示，来宾可现场学习制作。

此外，参展的各旅行商家都将提供一定折扣，为在泰外籍人士量身定制与众不同的旅行路线和套餐。旅泰外籍人士只要出示护照，即可享受特价优惠旅行套餐。

据泰国劳工部就业厅数据，截至今年6月，泰国约有246万名获得工作许可的外籍人士，其中包括15.5万名经验丰富的工作人员（投资商、专家、熟练工匠等）和2.5万多名留学生。

此前，为缓解疫情对旅游业造成的巨大冲击，泰国政府于7月开始面向本国民众实施国内旅游刺激计划，通过政府补贴的形式为国内游客提供机票和酒店住宿消费折扣，帮助旅游业者渡过疫情难关。

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