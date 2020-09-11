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四大要“义”——抗疫大考中面向世界的中国“答卷”

2020年09月11日16:48  来源：新华网
 

新华社北京9月11日电 特稿：四大要“义”——抗疫大考中面向世界的中国“答卷”

新华社记者谢琳

新冠肺炎疫情是百年来全球发生的最严重的传染病大流行，至今累计确诊病例已达2800万例。14亿中国人民进行的这场惊心动魄的抗疫大战，充分诠释中国精神、中国力量、中国担当，向世界展示了讲信义、重情义、扬正义、守道义的大国形象。

讲信义：重信守诺 大国担当

病毒突袭而至。站在抗疫前沿的中国坚守承诺，积极履行国际义务，展现出大国担当。

中国第一时间向世界卫生组织、有关国家和地区组织主动通报疫情信息，第一时间发布新冠病毒基因序列等信息，第一时间公布诊疗方案和防控方案，同许多国家、国际和地区组织开展疫情防控交流活动70多次，开设疫情防控网上知识中心并向所有国家开放，毫无保留同各方分享防控和救治经验。

从3月15日至9月6日，中国总计出口口罩1515亿只、防护服14亿件、护目镜2.3亿个、呼吸机20.9万台、检测试剂盒4.7亿人份、红外测温仪8014万件，有力支持了全球疫情防控。

世界经济面临严重衰退。坚守在海外的中资企业，与国外民众迎难共进，携手向前。雅万高铁、中老铁路、科伦坡港口城、马累维拉纳国际机场……一系列中外重大合作项目建设在共同抗疫中稳步推进。

在国际运输受疫情严重影响的大背景下，中欧班列挑起亚欧陆路运输的“大梁”，成为沿线各国携手抗疫的“生命通道”和“命运纽带”。最新数据显示，今年8月，中欧班列继续保持强劲增长态势，累计开行1247列、发送货物11万标箱，同比分别增长62%、66%，综合重箱率98.5%，再创历史新高。

“没有任何国家可以做得比中国更好。”巴基斯坦总理伊姆兰·汗说。白俄罗斯对外友协主席尼娜·伊万诺娃说，中国积极履行国际义务、参与抗疫国际合作，与各国分享抗疫经验，这对各国共同应对疫情严峻挑战意义重大。

重情义：投桃报李 守望相助

山川异域，风月同天。中国在抗击疫情最困难的时候，100多个国家和数十个国际组织伸出援助之手。

投我以木桃，报之以琼瑶。中国以行践言，与世界各国守望相助。

中国向32个国家派出34支医疗专家组，向150个国家和4个国际组织提供283批抗疫援助，向200多个国家和地区提供和出口防疫物资。

医护人员白衣为甲、逆行驰援；抗疫物资加大生产、驰援全球；防控经验干货满满、倾囊相授。

联合国秘书长古特雷斯说，中国人民为全人类作出了贡献。印度尼西亚智库亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺说，患难见真情，中国通过援助物资、派遣医疗专家组等方式向其他国家提供帮助，挽救了更多生命，展现出大国担当与道义。

“我们是同海之浪，同树之叶，同园之花。”从中东到非洲，从中亚到欧洲，从东南亚到拉美，中方在危难时刻提供无私援助，以实际行动践行共建人类卫生健康共同体理念。

扬正义：务实求真 尊重科学

在人类应该携手共渡难关的时刻，个别国家的一些政客出于狭隘的个人或政党利益考虑，将病毒污名化、疫情政治化，不遗余力地散播“政治病毒”，成为阻碍全球疫情防控的逆流。

中方实事求是、公开透明地发布疫情信息，尽己所能为其他国家提供人道主义援助，积极开展抗疫国际合作。

公道自在人心。多国政府和政党领导人表示，中国为全球抗疫所作贡献有目共睹，坚决反对将公共卫生问题政治化和对他国搞污名化的言行。

坚持科学防控，是中国抗疫斗争的鲜明特点。先后推出八版全国新冠肺炎诊疗方案，筛选出“三药三方”等临床有效的中药西药和治疗办法，被多个国家借鉴和使用。无论是抢建方舱医院，还是多条技术路线研发疫苗；无论是开展大规模核酸检测、大数据追踪溯源和健康码识别，还是分区分级差异化防控、有序推进复工复产，都显示了对科学精神的尊崇和弘扬。

守道义：天下一家 命运共同

9月，中国国际服务贸易交易会在北京举行。疫情之下，中国同世界各国携手努力、共克时艰，共同促进全球服务贸易发展繁荣，推动世界经济尽快复苏。

百年变局叠加全球疫情，给人类社会带来全方位冲击。但中国初衷不改，坚守道义。

爱人利物之谓仁。中国发起了新中国成立以来援助时间最集中、涉及范围最广的紧急人道主义行动，倡导共同构建人类卫生健康共同体，为全球抗疫贡献智慧和力量，用实际行动帮助挽救了全球成千上万人的生命。

吉尔吉斯斯坦总统热恩别科夫说，这次疫情再次凸显了践行人类命运共同体理念的紧迫性、现实性、时代性。

英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里说，中国不仅积极帮助其他国家抗击疫情，还承诺继续扩大改革开放，为世界经济稳定做贡献。这种合作和开放的态度，在未来应对全球性问题上也是各国应该坚持的方向。

(责编：艾雯、燕勐)
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