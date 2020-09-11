“云”集后疫情时代盛会 携手重振世界经济

9月4日至9日，2020年中国国际服务贸易交易会在北京举行。当前，新冠疫情阴霾仍笼罩全球，这场盛会受到国际社会别样关注。国际人士认为，2020中国服贸会向全球展示了“不输给新冠疫情”的决心和成果，释放出中国持续扩大开放的信号。多国驻华大使接受人民网采访时表示，期待拓宽与中国合作领域，希望本次服贸会成为各国携手重振世界经济的典范。

参会者“云”集 创造后疫情时代全新商业模式

2020年服贸会整合北京文博会、旅博会、金博会、冬博会等重要展会和内容，共吸引来自148个国家和地区的2.2万家企业和机构参展参会。

服贸会室外专题展区外景 《人民日报》记者贺勇摄

在特殊时期举办的本届服贸会，设置了线上“云会议”“云展览”“云洽谈”模式。会展期间共举办了190场论坛及洽谈活动。其中线上会议30余场，线上线下结合会议70余场，线上直播活动近百场。

日本著名政治经济学家、前参议院议员浜田和幸接受人民网记者采访时表示，2020年服贸会在相关主题论坛和商贸洽谈中实现了线上和线下相结合，中国将奠定“后疫情时代”全新商业模式的基础。

浜田和幸指出，为迅速走出疫情带来的全球衰退困境，中国在严格防疫基础上，克服重重困难，举办大规模的国际经贸活动。这是同各国携手努力、共克时艰、共同促进全球服务贸易的发展。此次中国成功举办服贸会，向全球展示了“不输给新冠疫情”的决心和成果。

日本著名政治经济学家浜田和幸接受人民网记者专访

日本拓殖大学政经学部教授朱炎表示，在北京召开这样大规模的国际型会议，已充分反映出中国抗击新冠疫情的重大成果。展会从服务世界的角度出发最大限度展开，线上线下同时进行，让受疫情影响无法到现场的嘉宾也能参加会议，展现中国与世界分享发展机遇的诚意。

拓殖大学政经学部教授朱炎

中国持续推动开放 多国大使点赞与中国合作机遇

“这场由中国政府主办的服贸会，是自新冠疫情暴发以来，全球范围内开展的同类活动中最大的一次。”《南华早报》刊文指出，2020年服贸会是中国持续推动开放的标志。

多位外国驻华大使在接受人民网采访时点赞服贸会，期待拓宽与中国合作的领域。

“在全球经济贸易下行的时刻，服贸会给我们带来了新机遇。”乌拉圭驻华大使费尔南多·卢格里斯说。乌拉圭在本次服贸会上设置了三个展台，从商贸、文化、旅游全方位向中国和世界进行推介。卢格里斯大使告诉人民网，乌拉圭十分重视服贸会，从第一届开始年年参与。卢格里斯表示，很高兴本届服贸会可以线下举办。“这不仅是中国控制住疫情的信号，也是坚定不移扩大对外开放的表现。感谢中国为乌拉圭提供了一个展示出口服务的平台。”

乌拉圭在2020服贸会上的实体展台

哥伦比亚驻华大使路易斯·迭戈·蒙萨尔韦也表示，参与服贸会对哥伦比亚非常重要。“对外开放的决策是中国经济显著发展和扶贫减贫取得成果的重要根基。我看到中国在金融服务和外国投资方面持续扩大对外开放。在这种趋势下，哥伦比亚农产品有了更完善的出口渠道，我们也能更好地吸引中国企业在哥伦比亚基础设施和能源领域投资。”

哥伦比亚的3D虚拟展台

瑞士驻华大使罗志谊指出，保持开放在当下环境下至关重要，“我们很欣喜地看到中国的金融业进一步对外开放。”同时，瑞士企业在中国电子商务领域非常活跃，约有150个瑞士品牌在中国主要电商平台销售，并且表现良好。这是一个蓬勃发展的行业，瑞士的公司及其产品也可以在中国找到一席之地。

韩国驻华大使馆公使刘福根表示，本届服贸会是韩中企业进一步加强交流合作的优秀平台，韩国企业应抓住中国大市场带来的广阔机遇。

秘鲁驻华大使馆公使海梅·卡萨弗兰卡同样高度评价这次服贸会。“在抗击新冠肺炎的艰难时刻，举办服贸会是中国促进经贸往来的一个积极信号。”他表示，服贸会为世界带来新的希望，成为重振世界经济的典范。

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