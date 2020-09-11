乌克兰与德国领导人电话讨论顿巴斯问题

新华社基辅9月10日电（记者李东旭）乌克兰总统办公室网站10日说，乌克兰总统泽连斯基当天与德国总理默克尔通电话，就采取进一步措施解决顿巴斯地区冲突交换了意见。

泽连斯基向默克尔介绍了当前顿巴斯地区的安全形势以及乌方措施。默克尔表示，德国将竭力推动顿巴斯和平进程。她强调各方落实去年在巴黎召开的“诺曼底模式”四国（俄罗斯、乌克兰、德国和法国）领导人峰会所达成协议的重要性，尤其是冲突双方首先要遵守全面停火协议。

两国领导人一致认为，有必要就和平解决顿巴斯问题采取进一步措施，并希望计划于11日举行的“诺曼底模式”四国领导人政治顾问会谈能取得切实成果，并在此基础上尽快召开四国领导人峰会。

2014年4月，乌克兰东部顿巴斯地区（包括顿涅茨克州和卢甘斯克州）爆发乌政府军和民间武装间的大规模冲突。经国际社会斡旋，冲突双方分别于2014年9月和2015年2月在明斯克达成停火协议，此后大规模武装冲突得到控制，但小规模交火时有发生。

今年7月22日，乌克兰问题三方联络小组（乌克兰、俄罗斯、欧洲安全与合作组织）与顿巴斯地区民间武装代表举行视频会议，各方一致决定自7月27日零时起在顿巴斯地区实施全面停火。然而，本月6日乌政府军位于顿涅茨克州和卢甘斯克州的两处阵地遭到袭击，造成1人死亡、1人受伤。

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