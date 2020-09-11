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综述：开学和秋季来临 欧洲疫情防控面临新挑战

2020年09月11日14:25  来源：新华网
 

新华社华沙9月10日电 综述：开学和秋季来临 欧洲疫情防控面临新挑战

新华社记者

随着开学和秋季的到来，欧洲多国疫情出现反弹，一些国家单日新增病例数创下疫情暴发以来的新高。据世界卫生组织数据，欧洲单日新增确诊病例数在连续3天下降后在10日反弹，当天报告新增44001例。为了应对面临的新挑战，欧洲一些国家重新收紧防控政策，对出现疫情的学校及时采取措施。

截至10日下午，法国24小时内新增确诊病例9843例。法国总统马克龙表示，将就新冠疫情最新形势做出具有针对性、更严格的决定。法国政府发言人加布里埃尔·阿塔勒当天上午对媒体宣布，由于学校不断出现新确诊病例，开学以来已关闭了32所学校和524个班级。但他表示，这一数字与法国学校总数相比仍非常小。

自8月30日开始，匈牙利单日新增病例数多次刷新纪录。匈牙利学校开学复课不久，已有几所学校出现零星确诊病例，但政府坚持不关闭学校。政府9日升级了学校的防控措施，要求除特殊情况以外父母或监护人不得进入学校、暂停学校秋季游泳教学等。

据立陶宛卫生部的消息，立陶宛目前有21所学校发现新冠病例，其中包括两所学前教育机构；有318名学生和教师被建议自我隔离，有些学校还决定重新恢复远程授课。

开学以来，斯洛文尼亚疫情持续反弹，8日新增确诊病例78例，是6个多月以来单日新增数最高纪录。政府发言人称，病例大幅增加的原因包括检测量增多以及学校和商业的全面恢复。

由于疫情出现反弹趋势，一些欧洲国家政府决定再收紧防疫措施。

奥地利10日报告新增确诊病例664例，为3月29日以来单日最高，其中超过一半在首都维也纳。总理库尔茨当天表示，将要求疫情应对委员会采取更为严格的防疫措施。

针对希腊北部疫情的变化，希腊政府10日宣布将在北方部分地区实施更为严格的限制措施，包括暂停含宗教仪式在内的聚集活动，要求民众佩戴口罩等。

葡萄牙9日新增确诊病例646例，比前一天增加了一倍多。总理科斯塔表示，葡大陆全境将于9月15日进入应急状态。为保障全面复工复课，葡政府将采取一系列疫情防控措施。

捷克人口只有1000万左右，但过去两天连续单日新增确诊病例超千例。针对疫情形势，从10日开始，捷克开始采取更加严格的佩戴口罩措施。

疫情给不少欧洲国家的旅游业带来重创。瑞士联邦公共卫生办公室10日公布的数据显示，过去24小时内新增确诊病例405例。据瑞士广播电视台10日报道，受疫情影响，瑞士可能会失去约3000个旅游业相关工作岗位。据旅游部门预测，下半年瑞士旅游业营业额将下降70%。

芬兰政府10日晚宣布，自9月19日起，将放宽针对其他国家的新冠疫情风险衡量标准。根据这项决定，德国、爱沙尼亚和瑞典等国家居民将重获无限制入境芬兰的资格，从这些国家回国的芬兰人也不会面临检疫。芬兰经济事务部长米卡·林蒂莱表示，新决定有助于消除旅游业普遍存在的不确定性，为秋冬季芬兰旅游业注入活力。（执笔记者：张章；参与记者：唐霁、陈俊侠、于涛、杨晓红、温新年、郭明芳、袁亮、和苗、李晓鹏、彭立军、朱昊晨）

(责编：艾雯、燕勐)
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