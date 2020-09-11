世卫官员称赞中国抗疫行动 印度日增病例全球居首 

人民网北京9月11日电 过去一周，全球疫情要览如下：全球累计新冠确诊病例超2700万例，世卫官员称赞中国积极参与国际抗疫合作。美国新冠病毒感染病例接近640万，新冠死亡人数今年或达41万。英继续试用唾液测新冠技术。印度新冠确诊病例过400万，日增病例全球居首。俄疫苗3期研究志愿者开始接种。中东多国新增确诊病例数居高不下，防疫形势严峻。

全球累计确诊超2700万 世卫官员称赞中国抗疫行动

据世界卫生组织10日公布的最新数据显示，全球累计新冠确诊病例达27738179例。世界卫生组织多名高级官员7日给中国成功抗击新冠疫情并为世界抗疫提供有益经验点赞。世卫组织总干事高级顾问布鲁斯·艾尔沃德说，中国抗疫行动有三方面“特别突出”，这些经验对当前全球疫情防控很有帮助。

首先是中国对公共卫生基础设施的巨大投入，其次是中国人民的个人责任感，第三是在病例数下行情况下仍持续提高疫情应对能力，人们认识到在一段时期内需要持续应对疫情。

美国新冠病毒感染病例接近640万 死亡人数今年或达41万

据美国约翰斯·霍普金斯大学全球疫情实时监测系统显示，截至美国东部时间9月10日下午5时28分，全美共报告新冠病毒感染病例6390840例，其中包括死亡病例191612例。美国疾病控制和预防中心10日发布的一项综合预测显示，到10月3日，美国新冠病毒感染造成的死亡病例数可能会在20.5万到21.7万之间。

美国华盛顿大学卫生统计评估研究所最新发布的新冠疫情模型预测结果显示，到2021年1月1日，美国累计新冠死亡病例可能达到41万例。

美国儿科学会和儿童医院协会联合发表的最新报告显示，自新冠疫情暴发以来，美国已有超过50万名儿童确诊感染新冠病毒，且近期儿童感染病例数快速增加。

英继续试用唾液测新冠技术 老年人感染数量急剧下降

英国南安普敦大学日前表示，一种基于唾液样本的新冠病毒快捷检测技术近日将在南安普敦市多所学校开启第二阶段试验性应用，以进一步验证这种检测技术的可靠性。受试者只需自行把唾液样本存储在采样容器中，放在指定地点或等待专人上门收集，实验室分析后可在48小时内获得检测结果。

据英国媒体最新的分析表明，三分之二的确诊感染发生在40岁以下，而老年人的感染数量则急剧下降。专家建议，受影响较小的年轻人可以重返工作岗位。政府“大力鼓励”公务员通过轮换制返回办公室。

此外，为了防止新冠病毒从境外输入，苏格兰先于英国政府，把希腊加入了隔离名单。同时，对从葡萄牙进入苏格兰和威尔士的旅行者的隔离措施也已经生效。

俄疫苗3期研究志愿者开始接种 学校开学后现零星病例

俄罗斯教育部第一副部长格卢什科6日表示，在新学年开始后，俄部分地区的个别学校出现零星新冠病例，一些年级和学校教学模式改成远程教学。另据《俄罗斯报》5日援引俄卫生部长穆拉什科的话报道，目前俄新冠住院患者约有9万人，比3个月前减少了约50%；

据俄新社9日消息，“卫星V”疫苗3期临床研究中的部分志愿者9日开始接种疫苗，当前疫苗仅适用于18-60岁人群。俄研发单位已推出一款移动应用程序，每名志愿者可用该程序向医院报告自己接种后的状况。莫斯科市副市长拉科娃9日表示，申请接种疫苗的莫斯科居民已超过3.5万人。

印度新冠确诊病例过400万 日增病例全球居首

据《印度斯坦时报》5日报道，印度过去24小时新增新冠确诊病例超8.6万例，成为全球单日新增病例数最多的国家，累计确诊超400万例。印度专家认为，经济活动过早开放和民众没有严格遵守防疫措施在客观上造成了疫情加速蔓延。未来一段时间，印度可能成为全球疫情最严重的国家。

自7月份开始，印度疫情发展呈两个特点：一是全国确诊病例总数加速增长，二是中小城市和农村地区疫情高速蔓延。印度医学研究理事会流行病和传染病学负责人萨米兰·潘达认为，随着经济开放和人口流动增加，确诊病例增加在意料之中，但民众未能严格遵守防疫措施也加速了疫情恶化。

韩国日增确诊病例连续九日低于200例

自8月14日起，韩国首都圈（首尔市、京畿道、仁川市）新冠疫情集体感染持续蔓延。韩国单日新增确诊病例于8月27日攀升至441例后逐渐回落，自9月3日以来，连续九天保持在200例以下水平。

据韩联社报道，韩国政府表示，目前，疫情扩散趋势得到一定抑制，但大众仍不可掉以轻心。此前，韩国国务总理丁世均9月4日宣布，原定于9月6日结束的韩国首都圈2.5级社交距离限制措施执行期延长一周。

摩洛哥从7日中午开始实施新的严格措施应对疫情蔓延

摩洛哥政府宣布，为应对疫情蔓延，决定从7日中午12时开始采取更为严格的新措施：关闭卡萨布兰卡所有进出口，进出该地区的所有车辆必须有当地政府的特殊许可证，关闭小学、初中、高中以及大学等所有教育机构，从7日开始实施远程教育。

另外，附近地区的市场必须在下午3时停止营业，咖啡馆、商店晚上8时关门，餐馆在晚上9时停止营业。报道称，摩洛哥政府上述新措施将实施14天，14天后，将根据具体疫情另做决定。

中东多国新增确诊病例数居高不下 防疫形势严峻

据以媒体报道，以色列新冠内阁会议将于10日讨论在即将到来的犹太新年及赎罪日期间的疫情限制措施，以色列卫生部及国家新冠项目负责人龙尼·加姆祖将建议在全国范围内实行封锁。以色列从8日晚起已对该国40个疫情严重的城市和社区实行宵禁，宵禁时间为晚7时至次日凌晨5时。

突尼斯近来单日新增确诊病例数屡屡突破疫情暴发以来的纪录，9日该国报告新增确诊293例，累计确诊5417例，死亡96例，治愈1862例。突尼斯教育部虽然8日宣布学校9月15日以后正常开学，但规定每个班学生分批到校，每班上课人数不得超过18人。

黎巴嫩卫生部9日数据显示，该国新增确诊553例，累计确诊21877例，累计死亡212例，累计治愈7024例。据黎巴嫩官方国家通讯社9日报道，黎看守政府外交部长沙尔贝勒·韦贝的新冠病毒检测结果呈阳性，将被隔离两周。

报告显示墨西哥实际新冠死亡人数或更多

墨西哥卫生部5日发布“超额死亡率”报告，显示新冠疫情期间死亡人数远多于常年。

墨西哥政府先前多次说，由于检测能力不足，实际感染新冠病毒的人数可能大幅高于确诊病例数。卫生部9月6日疫情数据显示，全国累计确诊病例超过62.9万例，累计死亡67326例。美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据显示，墨西哥新冠死亡人数位居全球第四，仅次于美国、巴西和印度。

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