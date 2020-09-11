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中国以务实合作助力全球抗疫——访埃及议会卫生委员会副主任阿布-埃拉

2020年09月11日14:19  来源：新华网
 

新华社开罗9月10日电 专访：中国以务实合作助力全球抗疫——访埃及议会卫生委员会副主任阿布-埃拉

新华社记者吴丹妮 伊马德·阿兹拉克

埃及议会卫生委员会副主任艾曼·阿布-埃拉日前在开罗接受新华社记者专访时表示，面对突如其来的新冠疫情，中国快速反应、有效应对，短时间阻止了疫情在本国的传播，还通过多种务实合作助力全球抗疫。

阿布-埃拉认为，从隔离病患到采取封城措施，中国的相关决策快速、果断，为各国有效遏制疫情蔓延提供了借鉴。

回顾过去几个月的辛苦工作，阿布-埃拉对阿拉伯国家与中国、埃及与中国的抗疫合作印象深刻。他说，阿中抗疫务实合作内容丰富，既有卫生专家间的视频会议商讨诊疗方案，也有大批抗疫物资的交接。埃中抗疫务实合作也涵盖了从医疗知识、物资援助到疫苗生产等多方面内容。

自新冠疫情暴发以来，中方向阿拉伯国家援助了大量物资。4月至5月，共三批中国政府援助埃及的抗疫物资运抵开罗，包括N95口罩、医用防护服和检测试剂等。7月初，中国外交部援助阿拉伯国家联盟（阿盟）的抗疫物资在开罗的阿盟总部完成交接。此外，中国同21个阿拉伯国家举办了卫生专家视频会议，向8个阿拉伯国家派遣了医疗组。

中国驻埃及大使廖力强9日在一场线上记者会中表示，中国企业正就疫苗生产积极与埃及方面对接。中方支持中埃两国开展疫苗合作，这将成为两国抗疫合作的亮点。

阿布-埃拉说，中国一直为其他国家特别是发展中国家提供力所能及的帮助，积极分享疫苗研发成果、开展疫苗生产合作就是最好的例证之一。“中国积极研发和生产疫苗并快速取得突破，这将帮助更多国家和人民。”

随着地区疫情趋缓，阿布-埃拉注意到，中国还为阿拉伯国家有序复工复产提供帮助。他认为，这是中国在推动把危机挑战转化为合作发展机遇。

阿布-埃拉说：“疫情令阿中、埃中在医疗卫生和制药领域出现了新的合作机遇。”他说，依托中国在医疗卫生方面的先进技术，阿中、埃中必将开展更具建设性、惠及大众的良好合作。

(责编：艾雯、燕勐)
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