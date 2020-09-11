王毅会见印度外长苏杰生

人民网莫斯科9月11日电（记者 张光政）当地时间9月10日，国务委员兼外长王毅在莫斯科出席上海合作组织外长会期间会见印度外长苏杰生。

王毅说，中印作为两个相邻大国，存在一些分歧是正常的，但要把分歧放在双边关系的适当位置，关键是要坚持两国领导人关于中印不是竞争对手、而是合作伙伴，互不构成威胁、互为发展机遇的战略共识。作为两个正在快速振兴的发展中大国，我们现在需要的是合作而不是对抗，是互信而不是猜忌。越是困难的时候，越要把大局稳固好，把互信维护好。中印关系现在又走到一个十字路口，但只要双方牢牢把握住中印关系的正确方向，就没有过不去的坎，也没有克服不了的难关。

王毅阐述了中方关于中印边境事态的严正立场，强调当务之急是立即停止开枪挑衅等违反承诺的危险行为，撤回所有越线人员和装备，尽快脱离接触，推动局势缓和降温。中方支持双方边防部队加强现地对话，解决具体问题，也愿通过外交和军事渠道同印方保持沟通，共同致力于恢复边境地区的和平与安宁。

苏杰生表示，印方不希望看到印中边境地区紧张局势升级。印度的对华政策没有变化，相信中方也没有变化。印方始终认为，印中双边关系的发展，不必然以边界问题解决为前提，也不希望走过去的回头路。事实上，印中关系近些年来不断取得积极进展，两国领导人多次会晤，就发展双边关系达成一系列重要共识。印方愿同中方一道，通过对话谈判缓解边境紧张局势，恢复并维护边境地区的和平与安宁。

经过全面、深入讨论后，双方达成针对当前局势的五点共识。

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