人民网>>国际

综述：海外专家认为服贸会成果丰硕提振信心

2020年09月11日11:08  来源：新华网
 

新华社北京9月11日电 综述：海外专家认为服贸会成果丰硕提振信心

新华社记者

97项权威发布类成果，19项联盟平台类成果，99项首发创新类成果……2020年中国国际服务贸易交易会成绩亮眼；“携手努力、共克时艰”，新冠疫情背景下，中国推动形成更高层次改革开放新格局的举措振奋全球。

海外专家纷纷表示，服贸会不仅为全球服务贸易恢复提供平台，更通过进一步开放中国市场为世界经济复苏带来新机遇、新动能。

“服贸会成功举办是中国市场对外开放程度不断提升的又一体现，为阿根廷发展提供机遇。”阿根廷国家工业技术研究所所长鲁本·赫雷罗如是说。

阿根廷国家工业技术研究所通过线上方式参与服贸会，展示自身最先进的技术服务。赫雷罗告诉新华社记者，服贸会是阿根廷增加出口附加值的绝佳平台，使阿根廷出口的服务能更贴近中国消费者需求。

澳大利亚智盟会计师事务所通过“云展览”方式参加服贸会。事务所创始人梁智圆说，服贸会跨越空间限制，提供在线平台，让海外企业能够以更安全有效的方式参与交易会的各项活动，对服务贸易有很好的推动作用。

宝马集团大中华区总裁兼首席执行官高乐告诉记者，中国进一步扩大开放、提升服务贸易水平，为企业创造了良好的运营环境，包括宝马在内的跨国企业都从中受益。高乐说，中国为应对疫情做出的努力和取得的成果令人赞叹，中国成为全球经济复苏的重要推动力。

高乐表示，服贸会恰逢其时，是中国开放经济的重要象征。“在世界经济充满不确定性的今天，中国政府搭建一个促进全球服务贸易的平台，帮助中外企业重获业务发展动能，促进服务进出口贸易，最重要的是提振商业信心。”

新加坡工商联合总会前主席张松声认为，服贸会有助于中国服务贸易拓宽领域、提高品质，给中外企业创造更多商机。

“服贸会的举办对世界经济而言是个好消息，”印度中国问题专家苏丁德拉·库尔卡尼说，“世界要实现增长和繁荣，必须和中国经济更加紧密地融合在一起。中国举办服贸会向世界发出了强烈信号，经济全球化应该更加强大和包容。”

比利时赛百思中欧商务咨询公司总裁弗雷德里克·巴尔丹表示，服务贸易不仅对经济至关重要，也有助于人心相通、促进和平发展。“服贸会有助于对接供需、共享商机、促进互利发展，助力构建人类命运共同体。”

世界经济开放则兴，封闭则衰。正如英国杜伦大学金融学首席教授、中国发展研究院执行院长郭杰所说，服贸会成功举行，不仅切实帮助企业加强交流合作、推动国际服务贸易恢复，反映了中国经济发展的强劲动力和活力，更展现了中国坚持经济全球化的决心和信心。（执笔记者：宿亮；参与记者：倪瑞捷、郝亚琳、郭阳、朱晟、张兴军、王丽丽、陆海月、潘革平、王慧慧)

(责编：艾雯、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved