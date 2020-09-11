新华社北京9月11日电 综述：海外专家认为服贸会成果丰硕提振信心

新华社记者

97项权威发布类成果，19项联盟平台类成果，99项首发创新类成果……2020年中国国际服务贸易交易会成绩亮眼；“携手努力、共克时艰”，新冠疫情背景下，中国推动形成更高层次改革开放新格局的举措振奋全球。

海外专家纷纷表示，服贸会不仅为全球服务贸易恢复提供平台，更通过进一步开放中国市场为世界经济复苏带来新机遇、新动能。

“服贸会成功举办是中国市场对外开放程度不断提升的又一体现，为阿根廷发展提供机遇。”阿根廷国家工业技术研究所所长鲁本·赫雷罗如是说。

阿根廷国家工业技术研究所通过线上方式参与服贸会，展示自身最先进的技术服务。赫雷罗告诉新华社记者，服贸会是阿根廷增加出口附加值的绝佳平台，使阿根廷出口的服务能更贴近中国消费者需求。

澳大利亚智盟会计师事务所通过“云展览”方式参加服贸会。事务所创始人梁智圆说，服贸会跨越空间限制，提供在线平台，让海外企业能够以更安全有效的方式参与交易会的各项活动，对服务贸易有很好的推动作用。

宝马集团大中华区总裁兼首席执行官高乐告诉记者，中国进一步扩大开放、提升服务贸易水平，为企业创造了良好的运营环境，包括宝马在内的跨国企业都从中受益。高乐说，中国为应对疫情做出的努力和取得的成果令人赞叹，中国成为全球经济复苏的重要推动力。

高乐表示，服贸会恰逢其时，是中国开放经济的重要象征。“在世界经济充满不确定性的今天，中国政府搭建一个促进全球服务贸易的平台，帮助中外企业重获业务发展动能，促进服务进出口贸易，最重要的是提振商业信心。”

新加坡工商联合总会前主席张松声认为，服贸会有助于中国服务贸易拓宽领域、提高品质，给中外企业创造更多商机。

“服贸会的举办对世界经济而言是个好消息，”印度中国问题专家苏丁德拉·库尔卡尼说，“世界要实现增长和繁荣，必须和中国经济更加紧密地融合在一起。中国举办服贸会向世界发出了强烈信号，经济全球化应该更加强大和包容。”

比利时赛百思中欧商务咨询公司总裁弗雷德里克·巴尔丹表示，服务贸易不仅对经济至关重要，也有助于人心相通、促进和平发展。“服贸会有助于对接供需、共享商机、促进互利发展，助力构建人类命运共同体。”

世界经济开放则兴，封闭则衰。正如英国杜伦大学金融学首席教授、中国发展研究院执行院长郭杰所说，服贸会成功举行，不仅切实帮助企业加强交流合作、推动国际服务贸易恢复，反映了中国经济发展的强劲动力和活力，更展现了中国坚持经济全球化的决心和信心。（执笔记者：宿亮；参与记者：倪瑞捷、郝亚琳、郭阳、朱晟、张兴军、王丽丽、陆海月、潘革平、王慧慧)

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