中国－联合国和平与发展基金指导委员会举行第五次会议

人民网联合国9月10日电（记者 李晓宏）中国－联合国和平与发展基金指导委员会第五次会议10日通过视频方式召开。中国常驻联合国代表张军大使、联合国秘书长办公室主任维奥蒂、经济和社会事务副秘书长刘振民、外交部国际司司长杨涛、财政部行政政法司司长王瑛等基金指导委员会委员出席会议。

该基金是中华人民共和国主席习近平2015年9月出席联合国成立70周年系列峰会时宣布设立，旨在支持联合国工作，促进多边合作事业，为世界和平与发展作出新的贡献。本次会议评价了过去5年来基金所做工作，回顾了已批准项目进展情况，批准了2020年拟议项目，确定了下步支持的优先领域，审议了基金财务状况并探讨了基金未来发展方向。

张军表示，该基金成立5年来，在联合国旗帜下，中方与秘书处共同努力，推动基金从无到有、发展壮大，为国际和平安全和发展事业作出了重要贡献。中方累计向基金注资1亿美元，支持了80多个实实在在的项目，惠及亚洲、非洲、拉丁美洲、大洋洲等一大批发展中国家。该基金为多边外交注入了新动力，为实施秘书长重要倡议提供了新支撑，拓展了中国同联合国合作的新模式。

张军表示，新冠肺炎疫情全方位冲击人类社会，以一种特殊形式告诫世人，人类是荣辱与共的命运共同体，重大危机面前没有任何一个国家可以独善其身，团结合作才是人间正道。展望下一个5年，中方将以该基金为平台，坚定深化和秘书处的合作，坚决捍卫多边主义，推动构建人类命运共同体。希望该基金在中国和联合国携手下，围绕和平与发展两大核心，不断支持联合国伟大事业和世界人民对美好未来的向往。

联合国秘书处感谢中国政府对联合国的慷慨资助，表示该基金自成立以来，始终支持联合国在国际和平进程中发挥领导作用，支持落实2030年可持续发展议程，为联合国应对全球和平与发展挑战提供了强有力支撑。当前新冠肺炎疫情蔓延，这不仅仅是一场国际卫生危机，也是经济社会危机、人道主义危机和安全危机，证明了多边主义和国际合作的重要价值。摆脱危机的出路在于全世界团结一致，共同应对。希望基金继续支持联合国发挥更大作用。

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