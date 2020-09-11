欠费大国“断供”联合国

联合国总部去年因资金困难，一度停用扶梯，关闭秘书处大楼喷泉，并限时断电，近期又陷入财政危机。联合国秘书长古特雷斯近日致函各国表示，由于一些国家长期大额拖欠会费，联合国资金周转面临严重困难。希望各国履行对联合国财政义务，及时、足额缴纳会费，否则联合国可能难以完成今年工作。这已是古特雷斯秘书长今年第三次写信“哭穷”。联合国会费缺口有多大？究竟是谁在欠费不缴，刻意“断供”联合国？

据联合国网站显示，截至8月底，有81个国家拖欠联合国会费。美国作为欠费大户位居榜首，共拖欠联合国会费10.9亿美元，占会员国所有欠款总额三分之二以上。美国对联合国陷入财政危机难辞其咎。

在拖欠会费方面，美国从来都是劣迹斑斑。自1981年起，美国开始拖欠联合国会费，2008年金融危机爆发以来欠费数额激增。美国无视联合国大会协商一致通过的决议，拒不接受决议确定的美国应承担28%维和摊款的要求，甚至给自己缴纳维和摊款的比例量身定制了25%的“天花板”，欠缴的3%部分每年约2亿美元，给联合国直接扔下一个巨大资金缺口。美国还采取拖欠会费的方式对国际组织施压，迫使国际组织照顾其关切。除联合国外，世卫组织、国际民航组织、联合国教科文组织等国际机构都是美霸道行径的受害者。

今年是联合国成立75周年，国际社会对联合国引领国际合作，共同抗击全球疫情，有效应对气候变化等全球挑战充满期待。中国高度重视联合国在国际事务中的核心地位，积极支持联合国履行《联合国宪章》赋予的职责，为维护国际和平、促进全球发展发挥重要作用。中国作为安理会常任理事国和最大的发展中国家，一贯及时足额缴纳会费和维和摊款，今年更是顶住疫情防控的巨大压力，已经全额交清会费，展现了负责任大国的担当。古特雷斯秘书长对此十分感动，在接受采访时专门用中文连声说“谢谢”，激动之情溢于言表。

联合国有193个会员国，不会因为一两个国家欠费就“倒闭”。但要让联合国充分发挥作用，回应国际社会的期待，仅靠一两个国家也不行，还是要世界各国群策群力，众人拾柴火焰高。新冠肺炎疫情给多边主义和全球治理带来了空前挑战，各国应以更坚定的意志、更大的力度和更多的实际行动支持联合国开展工作，让联合国高举多边主义旗帜，引领国际社会早日走出疫情阴霾，推动全球经济重获活力，真正造福各国人民。这也是《联合国宪章》宗旨和原则的生动诠释。（作者是国际问题观察员）

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