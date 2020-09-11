国际观察：联合国受“欠费大户”拖累 资金告急

今年是联合国成立75周年，也是联合国发展的“里程碑”之年。新一届联大即将于9月15日在联合国总部开幕，期间将举行一系列重大纪念活动，举世瞩目。今年本应是联合国总结历史、展望未来的重要时刻，但近来却因资金不足面临“巧妇难为无米之炊”的困境。

联合国秘书长古特雷斯近日向各国表示，目前会员国会费欠款高达15.2亿美元，约占今年联合国经常性预算的一半，创下近十年新高。古特雷斯呼吁各国及时、足额缴纳会费，否则联合国连完成今年任务都面临捉襟见肘的局面。据了解，从今年初开始，联合国就一直在过“紧日子”，包括大幅削减非必要开支，冻结部分岗位招聘，一些计划开展的工作暂缓推进。

美国是联合国最大的“欠费大户”。美国长期拖欠联合国会费，在欠款国中一直稳居榜首。据联合国网站显示，截至8月底，美国共拖欠10.9亿美元会费，占欠款总额的71.6%。对于缴清欠款，美国并没有丝毫紧迫感，似乎习以为常。美国不仅拖欠联合国会费，对其他国际组织欠费也屡见不鲜。

美国拖欠世卫组织近8000万美元会费，宣布退出世卫组织后，试图一笔勾销欠款。近期美国已经表示要挪用这笔预算支付联合国会费，这简直是杯水车薪。在履行自身义务问题上，美国居然挑三拣四，尽显霸道和任性。

联合国作为最具普遍性、代表性和权威性的政府间国际组织，是实践多边主义最重要的舞台，为维护世界和平、促进共同发展、推动国际合作发挥了不可替代的作用。当今各种全球性问题不断涌现，各国比以往任何时候都需要维护联合国的作用。缴纳会费是每个会员国应尽义务，也是确保联合国有效履行职责、发挥作用的重要保障。

作为最大的发展中国家、安理会常任理事国、联合国第二大会费国，中国一贯足额缴纳联合国会费，认真履行对联合国的财政义务。中国外交部发言人表示，今年中国已全额缴纳2020年会费，全力支持联合国开展工作。中国还积极推动联合国加强管理，有效利用资金，让资源更多投向占会员国五分之四的发展中国家关切的领域。

当前国际社会面临新冠肺炎疫情等诸多全球性挑战，多边主义是我们的唯一选择。同舟共济、共克时艰才是人间正道，一意孤行、损人不利己，只能成为孤家寡人。（作者是国际问题观察员）

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