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专访知名国际友人柯马凯：奉献中国教育一个世纪的西方家族

2020年09月11日10:04  来源：人民网-国际频道
 

柯马凯的母亲伊莎白·柯鲁克（左）被中华人民共和国授予“友谊勋章”

人民网北京9月11日电（王晶、瓦利德）2019年9月29日上午，中国国宝级外籍专家、新中国英语教学的拓荒人、时年104岁的加拿大老人伊莎白·柯鲁克（Isabel Crook）被中华人民共和国授予“友谊勋章”。当时，陪伴搀扶伊莎白老人走进会场接受中国国家主席习近平授勋的，正是她的二儿子柯马凯。从柯马凯的太姥姥到他的孙辈，一家六代人在中国生活了一个世纪，为推动新中国教育事业的发展做出了巨大奉献。

柯马凯接受人民网采访

一家五代扎根中国外语教育

“最早来中国的是我的姥姥、姥爷。”柯马凯对记者讲述他家的中国故事。

1912年到1913年，柯马凯的姥爷饶和美（HomerG. Brown）和姥姥饶珍芳（Muriel J. Hockey）先后从加拿大来到成都，在那里相识并结为夫妇。“我姥爷在当时的华西协和大学教育系任系主任，姥姥创建了蒙特梭利幼儿园、弟维小学。之后，我的太姥姥来中国看望女儿，也留在成都的加拿大学校里教书。他们一直关心教育，干了几十年。”

伊莎白·柯鲁克与大卫·柯鲁克

1915年，柯马凯的母亲伊莎白出生在成都，成年后回到加拿大读大学。1939年，伊莎白回到了硝烟四起、也令她深爱的中国。1940年，她与来自英国的共产主义者、任教于原南京大学的大卫·柯鲁克（David Crook）在成都相识相爱，并于1942年结为夫妻。1948年，伊莎白夫妇前往石家庄西部一个名为南海山的村子，帮助创建中央外事学校，即如今的北京外国语大学。数十年来，伊莎白夫妇培养了数以万计的外语人才，为新中国的英语教育事业奋斗了终生。

1951年，柯马凯出生在北京。他在中国度过幼儿园至中学时代后，到英国读大学，1978年回到中国。伴随着中国改革开放政策的实施与扩大，中国的对外交往活动不断拓展，来京外国人员日益增多。为满足他们子女的受教育问题，1994年，柯马凯与他的朋友一起，在京创办了国际学校——北京京西学校。自此，他一直为北京的涉外教育默默耕耘。

北京京西学校的教学用语是英语，采用的是国际文凭组织IB的教学大纲。同时，学校也十分注重中国语言文化的课程设置。柯马凯认为：“中国悠久的历史和灿烂的文化应该让外国孩子们了解一些。”目前，该校的办学层次已覆盖幼儿园至高中阶段，来自世界50多个国家和地区的约1500名学生在此学习。“希望在京西学校学习的外国孩子们未来不仅对中国有好感，还要变成中国人民的朋友。”

京西学校成立26年来，已发展为中国最优秀的国际学校之一。柯马凯为京西学校、为北京的涉外教育奉献着自己的全部心力。

如今，柯马凯的大女儿也选择留在北京，像她的祖辈父辈一样，成为了一名教育工作者。

京西学校举办中国传统文化活动，柯马凯指导学生们写春联

愿为造福社会做点事

柯马凯在京创办国际学校的初衷与他的成长经历息息相关。受到祖辈、父母、以及自小接触的国际友好人士的感染，他一直觉得自己应该“为社会做些什么。”

在柯马凯看来，在中国经受苦难战乱的年代，他的祖辈父辈选择来到中国，留在中国，不是为了发财享福，而是为了理想与追求。他们投身中国的教育事业，是为了构建一个更美好的社会，造福人类。

由于父母的关系，他自小就经常见到很多中国人民耳熟能详的国际友人，如路易艾黎、马海德、爱泼斯坦等等。“新中国成立以前，他们中一些人在中国的物质生活水平并不高，但他们的精神水平特别高，他们支持中国抗战和建设的崇高精神令我钦佩，也深受感染。”

“我的家就是北京 ”

柯马凯自幼在中国学习、生活、工作。数十年来，他与中国人民共融共契，这样的经历让他觉得自己和中国人是一样的。

“我出生在中国，现在快70岁了，大概有50年是在北京度过的。我也曾在英国、美国、加拿大等地方居住过，去游玩的地方就更多了，但是，我的家就是北京，这里是我最熟悉的地方！”在这里，柯马凯不仅亲历了中国近几十年的飞速发展，也实现了自己的人生追求。

柯马凯对中国人民的友好亲近也源于他父母的影响。“我父母非常愿意融入中国社会，不愿搞特殊化，我也不愿意搞特殊化，跟大家打成一片多好啊！”

世界文化多样是“福”

柯马凯认为，受到中国文化熏陶，他的个性包容，重和谐。同时，“尽管生活在中国，由于我父母是英国人和加拿大人，我们在家里也讲英语，我觉得西方文化也很好。”他笑称，自己是“双语双文化”。柯马凯认为多样性是一件很好的事，是自己的一种福，也给自己看问题带来了更加宽阔的视角。

中西文化各有千秋。“世界上文化众多，是‘共同体’，彼此之间应当互相借鉴，互相欣赏。”秉承着这样的观点，柯马凯用心经营发展国际学校，愿做好中西文化交流的纽带。 

(责编：于洋、燕勐)
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